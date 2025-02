É crime fazer sexo dentro do carro? Conheça a lei

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

O desejo não tem hora nem lugar — ou será que tem? No calor da paixão, muitos casais se deixam levar pelo momento e acabam se entregando ao amor dentro do carro. Esse refúgio sobre rodas, que muitas vezes serve de cenário para paixões intensas, está sujeito a regras e nuances legais, tornando-se palco de um dilema entre liberdade e a rigidez da legislação.

Embora o automóvel possa parecer um universo particular, onde instantes de intimidade escapam à rotina, a lei lembra que a exposição do ato sexual em ambientes públicos pode ser interpretada como ato obsceno. Segundo o artigo 233 do Código Penal, se a prática ocorrer de maneira visível para terceiros, os envolvidos podem sofrer sanções que variam de detenção a multas, em um esforço para preservar a moralidade e a ordem pública.

A advogada Jéssica Marques explica que a punição não difere se o ato ocorre em um local completamente público (como uma praça ou rua) ou em um local semiprivado (como um carro estacionado ou uma varanda visível da rua). “Para que o crime seja configurado, não importa se o lugar é público, aberto ou exposto ao público. No entanto, se for demonstrado que o local não oferece a publicidade necessária — seja por difícil acesso, horário avançado ou condições climáticas que impeçam a visibilidade —, pode-se entender que não houve crime”, esclarece.

O sujeito passivo desse crime é a coletividade, e qualquer pessoa que presenciar o ato pode denunciá-lo. “Considerando que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada, uma vez registrada a ocorrência, o Ministério Público é quem dará prosseguimento ao processo”, acrescenta a advogada.

Além disso, gravações realizadas por câmeras de segurança ou câmeras públicas podem ser usadas como prova no processo penal. Essa dualidade cria um paradoxo curioso: por um lado, o carro se torna um espaço de liberdade, onde o amor se manifesta com intensidade e espontaneidade; por outro, está sob os olhos da lei, que busca garantir a decência nos espaços urbanos. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o fervor da paixão e o respeito às normas que regem o espaço público.

Por que o Estado se importa?

A justificativa legal para essa regulamentação é simples: proteger a moralidade pública e evitar constrangimentos a terceiros que podem estar apenas atravessando a praça ou fazendo uma caminhada no parque. O que para alguns pode parecer uma expressão livre do desejo, para outros pode ser um choque visual indesejado.

E o que caracteriza um ato obsceno? Embora não haja uma lista oficial, a regra geral é clara: se há exposição indevida do corpo e intenção sexual em um espaço público ou de fácil acesso ao público, há problema. No entanto, para os casais mais aventureiros, ainda há solução. O segredo? Discrição, bom senso e respeito ao espaço alheio. Afinal, a paixão pode ser intensa, mas um boletim de ocorrência não é exatamente um final feliz.

A lei para quem filma

As penalidades relacionadas a atos obscenos em público não se aplicam apenas a quem pratica, mas também a quem registra a intimidade alheia sem consentimento. Se a gravação for feita sem a autorização dos envolvidos, pode configurar violação de intimidade, especialmente se houver exposição da imagem de alguém sem permissão. O artigo 216-B do Código Penal, que trata da divulgação de cena de nudez ou ato sexual sem consentimento, prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

Se a filmagem for divulgada ou compartilhada sem autorização, a situação pode se agravar. Caso cause dano à reputação da vítima, pode ser enquadrada como crime contra a honra, como difamação (artigo 139 do Código Penal). Se houver finalidade sexual na divulgação, pode ser classificada como pornografia de vingança, sujeita a punições ainda mais severas.

“A legislação penal estabelece, no artigo 226-B, que quem ‘produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes’ comete crime e pode ser responsabilizado com pena de detenção de 6 meses a 1 ano”, conclui a advogada Jéssica Marques.

