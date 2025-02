Saiba quanto vai custar cada bebida no Carnaval de São Paulo

FOLHAPRESS - A Prefeitura de São Paulo e a Ambev começaram a distribuir nesta quinta-feira (13/2) os kits dos 15 mil vendedores ambulantes credenciados para trabalhar nos oito dias de folia oficial do Carnaval de São Paulo, do pré ao pós.

Ao divulgar imagem dos materiais, a gestão revelou também a precificação das bebidas. Como nos últimos anos, só os ambulantes credenciados poderão comercializar produtos durante o evento e exclusivamente os disponibilizados pela Ambev, por preço predeterminado. A empresa pagou R$ 27,8 milhões ao município pelo patrocínio.

Pelas imagens divulgadas pela gestão Ricardo Nunes (MDB), a cerveja mais barata será a da marca Brahma Pilsen, a mesma escolhida pela Ambev para estampar os guarda-sóis e demais materiais de marketing pelo segundo ano seguido. Duas latinhas de 269ml vão custar R$ 10.

Os preços vão aumentando de acordo com o tipo da cerveja: duas Brahma Duplo Malte e duas Budweiser por R$ 12, duas Spaten por R$ 13, uma Becks por R$ 8 e uma Corona por R$ 10. A Budweiser Zero vai custar R$ 8.

Os preços e produtos são praticamente os mesmos do ano passado. As novidades são o aumento do preço da Skol Beats, que passa de duas por R$ 15 para duas por R$ 16, e da inclusão da Mike's, uma bebida gasificada com gin e suco de limão, na linha da Beats.

Os produtos da Red Bull agora são três, incluindo o sabor melancia, e continuam custando R$ 15 cada um. Água mineral sem gás e latinhas de Guaraná Antarctica Zero e Pepsi Zero custam R$ 5.

Nos últimos anos, equipes da prefeitura atuaram no Carnaval fiscalizando se os ambulantes trabalhavam credenciados e se vendiam apenas os produtos escolhidos pela Ambev, sob o risco de ter seus produtos apreendidos.

De acordo com a gestão municipal, 15 mil ambulantes foram credenciados para trabalhar no Carnaval de Rua 2025 da cidade de São Paulo. Eles começaram a receber kit composto por credencial, colete, guarda-sol e isopor.

Os comerciantes cadastrados passarão por treinamento e terão acesso à pré-venda de produtos com preços diferenciados, segundo a prefeitura. A gestão Nunes diz ter investido mais de R$ 42,5 milhões em infraestrutura e produção para a festa deste ano, na qual participarão 767 blocos inscritos.