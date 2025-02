Dentro da folia: 5 motivos para curtir o carnaval nesta cidade de Minas

As ladeiras íngremes, repletas de casarões coloniais coloridos, se destacam em meio à Serra dos Cristais, criando uma paisagem impressionante no alto da Cordilheira do Espinhaço. A beleza de Diamantina – aclamada como Patrimônio Mundial –, já é vislumbrada na estrada que leva à cidade histórica, onde o contorno das montanhas transforma o trajeto em um cenário digno de cinema. Passar alguns dias em Diamantina é como embarcar em uma viagem através dos séculos, sempre acompanhada de uma beleza deslumbrante. Localizada a 300 quilômetros da capital, Belo Horizonte, a cidade é o ponto de partida de uma das rotas turísticas mais populares de Minas Gerais: a Estrada Real.



E o carnaval na histórica Diamantina está de volta em 2025, ocupando seu tradicional espaço no Centro Histórico, especificamente no Mercado Velho, reafirmando seu valor cultural e seu legado como um dos carnavais mais emblemáticos do planeta. Com o tema “É saudade que bate no meu coração”, a festa promete atrair cerca de 40 mil foliões por dia, ocorrendo entre 28 de fevereiro e 4 de março, celebrando a tradição, a diversidade e a alegria, consolidando-se como um evento de destaque no calendário tanto nacional quanto internacional.

1) Carnaval das antigas

A programação do Circuito Cultural dos Blocos foi elaborada para agradar a todas as faixas etárias, incluindo cortejos, matinês para crianças e atrações inclusivas que fazem do evento uma verdadeira festa familiar. Durante as tardes, no Espaço Universitário Campos Tijuco, o “Carnaval do Pôr do Sol” vai reunir os blocos universitários, oferecendo muita música e animação jovem.

No Espaço Folia, os grandes nomes da música brasileira se apresentam. Na sexta-feira, 28 de fevereiro, Biquíni Cavadão, Greg e Gont e Bartucada vão agitar a noite. No sábado, 1º de março, Atitude 67, The Orthez e Batcaverna subirão ao palco para encantar o público com suas performances energéticas. No domingo, 2 de março, a programação conta com Xandreli, Day Ferreira e Clayton e Romário, oferecendo uma combinação rica de ritmos e estilos musicais. Na segunda-feira, 3 de março, a festa será animada por Adriana Araújo, Tuca Fernandes e Bat Caverna, prometendo momentos memoráveis. O encerramento, na terça-feira, 4 de março, terá as apresentações de Tô Chegando, KVSH e Bat Caverna, assegurando um grandioso final para o evento.

2) Camarote Vip

Um dos principais atrativos turísticos de Diamantina, o “Mercado Velho”, se transformará em um dos locais mais charmosos da festa, recebendo o camarote oficial, organizado pela Pulsar Brasil, que há 15 anos promove os principais eventos da cidade. Entre as vantagens do camarote estão sua localização privilegiada, ao lado do palco, uma varanda ampla na Praça do Mercado, conforto para assistir aos shows, banheiros, bares e praça de alimentação exclusivos, Espaço Beleza, além de uma segurança aprimorada para desfrutar das atrações com tranquilidade.

Serviço

Os preços para o camarote são de R$ 500 (passaporte para todos os dias) e R$ 150 (ingressos diários). Os interessados podem contatar pelo WhatsApp (38) 99907-3710 ou através do Instagram oficial @carnavaldediamantinaoficial.





O que fazer além de Diamantina?

Os arredores de Diamantina, com o Parque Estadual do Biribiri, a cidade do Serro e o distrito de Milho Verde, oferecem uma combinação perfeita de natureza, cultura e história. Cada destino possui suas particularidades e encantos, proporcionando experiências únicas que enriquecem a visita à região. Seja para trilhas, banhos em cachoeiras ou uma imersão na cultura mineira, esses locais são paradas obrigatórias para quem deseja explorar a essência de Minas Gerais.



3) Parque Estadual do Biribiri

Bem pertinho de Diamantina, a Vila do Biribiri é um retiro para uma pausa na folia Gladyston Rodrigues/EM

Coladinho à Diamantina, o Parque do Biribiri é uma opção encantadora para quem deseja se conectar com a natureza, praticar ecoturismo e aproveitar um refrescante banho de cachoeira. Situado na Cordilheira do Espinhaço, o parque está a apenas 20 minutos do Centro da cidade e é de fácil acesso para quem chega de carro. As estradas de terra e as trilhas que levam aos poços e cachoeiras são bem tranquilas.

As cachoeiras Sentinela e dos Cristais, localizadas no Parque Estadual do Biribiri, são duas das atrações mais impressionantes da região, oferecendo aos visitantes uma experiência única em meio à natureza exuberante de Minas Gerais. A Cachoeira Sentinela, com suas águas cristalinas e a beleza cênica ao redor, é um local perfeito para quem busca relaxamento e contato com a natureza. O acesso à cachoeira é feito por uma trilha moderada que leva cerca de 30 a 40 minutos a pé. A caminhada é recompensadora, com vistas deslumbrantes da vegetação nativa e do relevo montanhoso.

Já a Cachoeira dos Cristais é outra maravilha do parque. Ela é famosa por suas águas límpidas e a formação rochosa que a cerca, criando um cenário de tirar o fôlego. A cachoeira é conhecida por suas águas que parecem ter um brilho especial, refletindo a luz de forma única, o que lhe confere o nome de "Cristais". As duas quedas d’água formam uma piscina natural, ideal para banhos e relaxamento.

Ao final os banhos relaxantes, não se esqueça de passar pela Vila do Biribiri, uma pequena comunidade que abriga casas que anteriormente serviam como moradia para trabalhadores de uma antiga fábrica de tecidos. Hoje, o local atrai turistas em busca de cenários bucólicos, comida caseira e, claro, um bom banho de rio. É um lugar para aproveitar sem pressa, almoçar com abundância e relaxar em meio à natureza.

4) Serro

Prepare o fôlego para encarar a escadaria em frente à igreja de Santa Rita, joia colonial do Serro Marden Couto/TM/Divulgação

A cidade do Serro, situada a cerca de 90 quilômetros de Diamantina, é famosa por sua arquitetura colonial e pela produção do queijo minas. Com um Centro Histórico bem preservado, a cidade oferece um mergulho na cultura mineira.Caminhar pelas ruas de paralelepípedos do Serro é uma experiência única. As igrejas, como a Igreja de São Sebastião, são testemunhos da rica herança cultural da cidade.

Queijo do Serro: Não deixe de experimentar o famoso queijo minas produzido na região. A cidade abriga diversas queijarias onde é possível degustar e comprar o produto. Experimente também os pratos típicos em restaurantes locais, como o frango com quiabo e as famosas tortas doces.

Distrito de Milho Verde

Trilhas: O Serro também é cercado por montanhas e trilhas, como a que leva ao Pico do Itambé, que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da região.

5) Milho Verde

Refresque-se em banhos relaxantes na Cachoeira do Lajeado, em Milho Verde Alvaro Duarte/EM

O distrito rural, que pertence ao município de Serro. está a aproximadamente 50 quilômetros de Diamantina. Conhecido por sua tranquilidade e beleza natural, é um destino perfeito para quem busca descanso e contato com a natureza.



Cachoeiras: A região é rica em cachoeiras, como a Cachoeira do Lajeado e a Cachoeira da Pedra Branca, que são ideais para um banho refrescante e momentos de relaxamento. Milho Verde oferece diversas trilhas que permitem explorar a rica flora e fauna local, além de vistas deslumbrantes das montanhas.