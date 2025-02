Ilhabela, no litoral de SP, foi um dos destinos preferidos quando o assunto é viajar para praia no verão

Enquanto o Brasil arde com mais um verão escaldante, o Sudeste emerge como o epicentro do turismo nacional. Uma pesquisa inédita da Nexus, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), aponta que a região deve movimentar R$ 62,7 bilhões entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, graças a 24,9 milhões de viajantes — o equivalente a 35% da população local.



O dado não só reflete o aquecimento econômico, mas também a paixão dos moradores do Sudeste por explorar seu próprio quintal: São Paulo (24%) e Rio de Janeiro (23%) são os destinos mais cobiçados. O destino mais escolhido pelos moradores fora da própria região foi a Bahia, preferência de 20%. Minas Gerais (8%) e Espírito Santo (6%) também foram citados pelos entrevistados, que deveriam relatar todos os destinos a serem visitados durante o período.



Sol, praia e economia em alta

Os números revelam um verão de praias lotadas e estradas movimentadas: 57% dos viajantes escolhem destinos de Sol e mar, seguidos por ecoturismo (10%). A preferência por explorar a região faz do carro próprio o meio de transporte mais usado (35%), superando avião (32%) e ônibus (24%).

“O sudestino valoriza a praticidade. Viajar dentro da região reduz custos e permite reconectar-se com familiares", analisa Marcella Fernandes, uma das responsáveis pelo estudo. Não à toa, 41% dos turistas planejam ficar na casa de parentes ou amigos, enquanto apenas 27% optam por hotéis.

Viagens anuais e prioridades financeiras



O hábito de viajar não se restringe à estação quente: 65% dos moradores do Sudeste fazem ao menos uma viagem de lazer por ano — índice acima da média nacional (61%). Para muitos, porém, o sonho da casa própria ainda fica em primeiro lugar (39%), seguido por investimentos (37%). "É um equilíbrio entre viver o presente e planejar o futuro", comenta Rodrigo Caetano, porta-voz da Nexus. "Mesmo priorizando metas financeiras, o brasileiro não abre mão de experiências."

Redes Sociais ditam o roteiro



Na hora de planejar, as redes sociais são a bússola: 44% dos viajantes buscam inspiração em plataformas como Instagram e TikTok. Amigos e familiares (36%) e blogs de viagem (23%) completam o top 3. Já os gastos são puxados por alimentação (38%), hospedagem* (36%) e passagens* (29%).

Barreiras financeiras







Nem todos embarcam na onda do verão: 45% dos que não viajam citam falta de recursos, enquanto 15% apontam o preço das passagens como obstáculo. A ausência de férias no período também pesa (14%).

Sobre a pesquisa



Realizada com 802 entrevistas domiciliares no Sudeste, entre 14 e 28 de outubro de 2024, o estudo tem margem de erro de 2 pontos percentuais. A Nexus, empresa da FSB Holding, combina inteligência artificial e análise humana para mapear tendências.