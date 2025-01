O carnaval é o feriado mais aguardado do ano para milhões de brasileiros, que aproveitam a data para viajar em busca de diversão, descanso ou uma combinação dos dois. De acordo com pesquisa realizada com 1.200 brasileiros pela Booking.com – empresa global de reservas de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo –, o Nordeste se destaca como a região preferida pelos viajantes do país, que elencaram nove destinos locais ao responderem onde gostariam de passar o carnaval. Salvador, na Bahia, conhecida por seu carnaval de rua único e vibrante, ocupa o topo da lista.

Folia e relaxamento



O estudo apontou que quatro em cada dez (41%) viajantes brasileiros escolheriam festas e shows como as principais atividades para o carnaval, o que explica a popularidade de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, que se destacam por suas festas grandiosas e shows icônicos. Após a folia, relaxar é a segunda atividade mais desejada pelos viajantes, com 20% das preferências. Isso justifica a presença de destinos como Arraial D’Ajuda, Trancoso e Maragogi no ranking da Booking.com, pois oferecem uma combinação de belas praias, tranquilidade e experiências únicas de bem-estar, ideais para quem busca desacelerar durante o feriado.



Preferências dos brasileiros



O carnaval é uma ocasião que muitos brasileiros desejam viajar com os parceiros (28%), com amigos (27%) ou com a família (20%), mostrando que o feriadão da folia é um momento de conexão e diversão coletiva.



Quando se trata de hospedagem, hotéis lideram como a opção favorita, com o potencial de serem escolhidos por um terço (34%) dos viajantes brasileiros no carnaval. As pousadas aparecem logo em seguida (20%), evidenciando a busca por experiências aconchegantes e personalizadas. Casas ou apartamentos de temporada também são uma escolha relevante para 16% dos viajantes, especialmente para grupos maiores ou famílias que desejam mais privacidade. Outras variedades, como resorts (11%), hostels (3%) e campings (3%), ainda aparecem entre as preferências dos viajantes, mostrando que há alternativas para diferentes estilos e orçamentos de viagem.



Falando sobre meios de transporte, o avião é o favorito de 54% dos brasileiros para viajar no carnaval. O carro é a segunda opção mais popular para o feriado, com 33% dos viajantes podendo escolher pegar estrada. Escolheriam ônibus, 7% dos entrevistados.



Em relação ao orçamento, o estudo da Booking.com revelou que 23% dos brasileiros que planejam viajar no carnaval pretendem gastar até R$ 2 mil. Já um percentual significativo, de 33%, planeja um orçamento entre R$ 2.001 e R$ 5 mil, enquanto 12% estão dispostos a investir entre R$ 8.001 e R$ 11 mil na viagem.

Trio elétrico ou frevo

O carnaval brasileiro é uma explosão de alegria, cultura e tradição, unindo pessoas de todas as idades em uma celebração única e inesquecível. É uma das festas mais emblemáticas do Brasil, celebrada com grande fervor em diversas cidades. Cada local tem suas particularidades e encantos; confira os melhores destinos na pesquisa da Booking.com:

Ivete Sangalo Cacau Mangabeira/DivulgaÇÃo



Salvador



Na capital da Bahia, o carnaval é marcado pelos trios elétricos e pelas grandes festas de rua. A energia contagiante dos foliões, vestidos com camisas coloridas, se mistura ao som do axé e da música popular brasileira. O Circuito Barra-Ondina é um dos principais, atraindo milhares de pessoas que dançam e cantam ao longo do percurso.



Rio de Janeiro

O carnaval na Cidade Maravilhosa Mauro Pimentel/AFP



O carnaval na Cidade Maravilhosa é famoso por seus desfiles grandiosos na Sapucaí, onde as escolas de samba competem em espetáculos de cores, ritmos e coreografias. Além dos desfiles, as ruas da cidade se enchem de blocos de rua, como o famoso bloco "Céu na Terra", que arrasta multidões em uma celebração vibrante.



Olinda e Recife

Recife Leo Caldas/AFP



As duas cidades de Pernambuco oferecem as melhores opções de carnaval do Brasil. Em Olinda, os bonecos gigantes e os blocos de frevo são características marcantes, enquanto em Recife, o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval do mundo, arrasta milhões de foliões pelas ruas.



Fortaleza

Fortaleza Jade Queiroz/AFP



Na capital do Ceará, o carnaval é celebrado com uma mistura de ritmos nordestinos, incluindo o frevo e o axé. Os blocos de rua e os shows em praças públicas garantem a diversão de adultos e crianças, criando um ambiente familiar e acolhedor.



Porto de Galinhas

Porto de Galinhas Breno Lima/AFP



Outra cidade de Pernambuco que merece ser visitada Conhecida por suas belas praias, também celebra o carnaval com festas animadas. Os turistas e moradores se juntam em blocos que percorrem a orla, aproveitando a música e a descontração em um cenário paradisíaco.



João Pessoa

João Pessoa cácio murilo/mtur



Na capital da Paraíba, o carnaval é uma festa vibrante que combina tradição, cultura e alegria, atraindo tanto moradores quanto turistas. Durante essa época, a cidade se enche de blocos de rua, que percorrem as principais avenidas e bairros. Blocos como o "Mela Mela" e "Acorda Povo" são muito populares, reunindo uma multidão de foliões. A música é uma parte fundamental do carnaval, com ritmos como frevo, axé e maracatu, animando as festas.



Maragogi

Maragogi Leo Caldas/DivulgaÃ?Ã?o



O carnaval na encantadora cidade litorânea, em Alagoas, combina a beleza natural da região com a alegria e animação típicas dessa época do ano. Embora a Festa de Momo não seja tão conhecida quanto em outras cidades famosas, como Salvador ou Rio de Janeiro, a cidade atrai muitos turistas em busca de um carnaval mais tranquilo, mas igualmente divertido.

