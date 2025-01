Encante-se com o pôr do Sol no Farol da Barra, em Salvador. Local onde todo de mundo se encontra, seja para curtir uma roda de capoeira, seja para saborear um acarajé

De acordo com a pesquisa da Booking.com, a Bahia concentra 4 dos melhores destinos no Top 10 da lista de preferência para viajar no carnaval. Mas o que a terra do axé tem para atrair tantos turistas? Tem Porto Seguro, Morro de São Paulo, Salvador, Itacaré, Ilhéus e Praia do Forte. Tem Betânia, Caetano, Olodum e Gil. Tem Jorge Amado, Zélia Gattai, Castro Alves e Itamar Vieira Júnior. Tem acarajé, moqueca, dendê e vatapá. Tem pelourinho, Mercado Modelo, Farol da Barra. Bahia é a terra dos desejos, da magia, da devoção, do Senhor do Bonfim e de todos os santos. É a terra da umbanda, do candomblé e dos orixás. Também é a terra dos povos originários, com suas crenças, lutas e histórias.

E a Bahia se mantém na liderança do turismo nacional como o estado mais procurado do verão. Em outra pesquisa, agora do Ministério do Turismo (Mtur), estima que mais de nove milhões de visitantes vão circular pelo território baiano durante a alta estação, injetando R$ 23,7 bilhões na economia do estado em 2025. O valor corresponde a 16% dos 59 milhões de brasileiros que farão viagens a lazer no Brasil.



Segundo o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, o resultado da pesquisa realizada pelo MTur supera as estimativas do estado e reafirma a posição de destaque da Bahia. "A crescente chegada de turistas é fruto do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado na promoção dos destinos, divulgação do calendário das festas de verão, prospecção de voos, capacitação da mão de obra e realização de obras de infraestrutura. Tudo isso somado ao jeito acolhedor do nosso povo", comemorou.



“A Bahia acolhe. Somos o destino turístico mais procurado do Brasil e queremos que as pessoas não só nos visitem, mas se encantem com as nossas belezas naturais e com a acolhida da nossa gente, e tenham, por meio da cultura, uma chance de se apaixonar, de conhecer mais a Bahia, a nossa história de luta, de resistência, que com certeza, é o que fideliza as pessoas e fazem com que elas valorizem tanto o nosso estado”, disse o titular da Secult-Ba, Bruno Monteiro.



“A grande pluralidade de atrativos da Bahia, a permanente promoção feita pelo poder público e iniciativa privada e a atual conjuntura econômica são favoráveis. Certamente teremos um verão muito bom. Os principais destinos do estado devem registrar até 95% de ocupação da rede hoteleira. Durante o verão, a média deve chegar a 85%”, estimou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), Wilson Spagnol.

Patrimônio da Humanidade pela Unesco, os sobrados coloridos do Pelourinho, em Salvador, atraem visitantes em busca de história da ancestralidade negra e de diversão Márcio Filho/Mtur

Axé à beira-mar

Com uma extensão litorânea de 932 quilômetros, o estado da Bahia detém a maior faixa de praias do Brasil, representando aproximadamente 12,4% da costa nacional. Essa região é composta por diversas praias distribuídas em áreas como Salvador, Costa da Baleias, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau e Costa do Descobrimento.



Salvador

De frente para a Baía de Todos os Santos, o Elevador Lacerda é cartão-postal de Salvador e um dos lugares mais fotografados Márcio Filho/Mtur



Passar as férias e o carnaval em Salvador é uma experiência inesquecível, cheia de sol, mar, e alegria contagiante. Imagine-se caminhando pelas ruas históricas do Pelourinho, com suas cores vibrantes e música pulsante, enquanto saboreia acarajé e vatapá feitos na hora. As praias da capital baiana são um convite para relaxar e se refrescar nas águas cristalinas, e o pôr do Sol na Praia do Porto da Barra é simplesmente deslumbrante. Outras praias de Salvador são destaque – a Praia de Itapuã oferece paisagens deslumbrantes e águas calmas e, se você gosta de agito, não deixe de conhecer as praias do Farol da Barra e de Ondina, onde a música e a animação são constantes.



Ao visitar a capital da Bahia, comece o tour explorando o Pelourinho, Patrimônio da Unesco, com arquitetura colonial, igrejas barrocas e ruas de paralelepípedo. Depois, vá até o Elevador Lacerda, um dos marcos mais emblemáticos, conectando a Cidade Alta à Cidade Baixa. Ao lado dele, os visitantes têm uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Ao descer, visite o Mercado Modelo para comprar artesanato local, e experimente as delícias da culinária baiana em um dos muitos restaurantes da região.



Para uma imersão na cultura local, visite o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu Afro-Brasileiro e o Museu de Arte Sacra. Além disso, não perca a oportunidade de assistir a uma apresentação de capoeira, uma expressão cultural única que combina dança, luta e música. À noite, a cidade se transforma em um festival de música e dança, com o som dos tambores ecoando pelas ruas. Não há como resistir ao ritmo contagiante do axé, que faz qualquer um se sentir parte da festa. Em Salvador, cada esquina é uma descoberta, e cada momento é uma celebração da vida.

Ferveção e muito axé animam os turistas na famosa cabana de praia Toa Toa, em Porto Seguro Márcio Filho/Mtur



Porto Seguro



Com mais de 20 praias paradisíacas, com mar de água morna, muita badalação, belezas naturais por todo lado, e acima de tudo, conta com voo direto, saindo de Belo Horizonte, que não dura mais que 1h20. Porto Seguro é um lugar histórico perfeito para curtir as férias de verão ou o carnaval. Localizada no Sul da Bahia, na Costa do Descobrimento, essa região oferece uma combinação perfeita de belas praias, história rica e cultura vibrante. Que tal, numa mesma viagem, explorar Porto Seguro e seus distritos – Arraial d'Ajuda, Trancoso, Cabrália e Santo André.



Porto Seguro preserva um centro histórico encantador, repleto de marcos importantes da história do Brasil. O Marco do Descobrimento, onde a expedição de Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, é um dos principais destaques. Em Arraial d'Ajuda, é possível visitar a Igreja Matriz Nossa Senhora d'Ajuda, construída no século 16, e conhecer a charmosa Rua do Mucugê, com suas casinhas coloridas e lojas encantadoras. Em Trancoso, o Quadrado é um ponto turístico imperdível, com suas casas coloridas ao redor de uma igrejinha branca. Cabrália também possui um centro histórico charmoso e tranquilo, onde é possível visitar a Igreja de Santa Cruz e apreciar a arquitetura colonial.

Requintada e famosa, Praia do Espelho, em Trancoso, é aquele paraíso frequentado por celebridades do Brasil e do exterior que se encantam pelo lugar Márcio Filho/Mtur



Além das praias, a região de Porto Seguro oferece diversas opções de ecoturismo. Não perca a chance de visitar o Parque Marinho de Recife de Fora se estiver em Arraial d'Ajuda ou em Porto Seguro. As piscinas naturais são espetaculares e o mergulho oferece uma vista incrível da vida marinha. A viagem de barco até o Recife de Fora dura cerca de 45 minutos e você terá entre 1h30 e 2h para praticar snorkeling entre os corais e bancos de areia. Em Trancoso também possui belas paisagens naturais, como o Rio da Barra, onde se pode desfrutar de um banho refrescante ou praticar stand-up paddle. Já Santo André é famoso por suas praias tranquilas e pela foz do Rio João de Tiba.

