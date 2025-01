Veja quais são os 12 lugares mais desejados para lua de mel em 2025

A lua de mel é uma das experiências mais aguardadas pelos casais e marca o início de uma nova etapa da vida. Com opções que combinam belezas naturais, cultura e experiências inesquecíveis, um levantamento realizado pelo iCasei, plataforma líder em sites e listas de casamento na América Latina, apurou quais são os lugares mais cotados para o período em 2025.

A lista conta com 12 destinos: 6 internacionais e 6 nacionais. As escolhas refletem uma busca crescente por paisagens paradisíacas, cultura e romantismo, tanto no Brasil quanto no exterior.





Destinos Nacionais

Situada na serra gaúcha, a 115 quilômetros de Porto Alegre, Gramado é um dos lugares mais singulares do Brasil. Com ruas floridas, arquitetura cativante e gastronomia sofisticada, o destino encanta durante todo o ano, especialmente no inverno, quando vinhos e fondues são protagonistas. Uma estadia de 3 a 4 dias é a mais aconselhável para explorar suas atrações, como vinícolas, parques e eventos tradicionais como o Natal Luz.

O Arquipélago de Fernando de Noronha é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 km². O destino, que combina praias paradisíacas, trilhas e patrimônio histórico, com destaque para a praia do Sancho, é perfeito para quem busca aventura e descanso em uma estadia de 4 a 5 dias.





3. Maragogi (AL)

Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, Maragogi encanta com suas praias de águas cristalinas em tons de azul e verde-esmeralda. Com um cenário digno de cartão-postal, o destino é ideal para viagens de 3 a 5 dias, especialmente entre outubro e janeiro, quando o cenário fica ainda mais vibrante.





4. Arraial d'Ajuda (BA)

Arraial d’Ajuda é um dos mais encantadores destinos de praia no Litoral Sul da Bahia, oferecendo praias paradisíacas, cultura vibrante e uma gastronomia de alta qualidade. A alta temporada ocorre de novembro a março, com destaque para o verão e o carnaval, mas também é possível desfrutar do destino fora dessas datas, quando o movimento é mais tranquilo. Para explorar atrações como as praias paradisíacas e o centro histórico, recomenda-se uma estadia de 5 a 7 dias.

Localizada no litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas é uma antiga vila de pescadores que se tornou querida no Nordeste por suas águas mornas e cristalinas. Entre outubro e fevereiro, em uma estadia de 5 a 7 dias, é possível aproveitar piscinas naturais, passeios de jangada e atividades como mergulho e buggy.

Jericoacoara é um pequeno paraíso de águas doces e salgadas, que está na medida exata entre descanso e agito. Com ruas de areia e clima rústico é uma ótima viagem para os amantes de esportes aquáticos - como o kitesurf e o windsurf, graças ao vento constante. Para aproveitar as praias, dunas e o famoso pôr-do-sol, são recomendadas estadias de 4 a 7 dias.





Destinos Internacionais

Combinando história, cultura e gastronomia, a Itália oferece de tudo – de cidades como Roma e Florença às paisagens da Toscana, além do Vaticano - sede da Igreja Católica. Um verdadeiro museu a céu aberto, com impressionantes construções romanas, igrejas e castelos espalhados por todo o território, o tempo ideal de estadia na Itália pode variar dependendo dos destinos escolhidos, mas para uma experiência abrangente, recomenda-se um período de 10 a 15 dias.

Destino acessível e diverso, com atrações como Buenos Aires, Patagônia e Mendoza, a Argentina é um dos principais destinos turísticos da América do Sul. O país é famoso pela sua gastronomia, vinhos, tango e uma combinação única de influências europeias e sul-americanas, além das impressionantes Cataratas do Iguaçu, compartilhadas com o Brasil. Se a viagem focar apenas em Buenos Aires e um destino adicional, uma estadia de 5 a 7 dias pode ser suficiente. Porém, para um roteiro mais completo, que inclua diferentes paisagens e culturas, 10 a 12 dias é o mais adequado.

O país, localizado no continente africano, é conhecido pela sua diversidade natural e cultural. Os destaques incluem safáris, a Table Mountain e a vibrante Cidade do Cabo, sendo uma excelente opção para viagens de 10 a 14 dias para quem busca destinos exóticos com boa infraestrutura turística. Os turistas brasileiros não necessitam de visto, mas um passaporte válido e o Certificado Internacional de Vacinação (CIV) contra febre amarela são obrigatórios.

Berço da civilização ocidental, a Grécia é um destino que combina beleza natural, história e vida noturna. Com um roteiro de 10 a 15 dias é possível explorar ilhas como Santorini e a capital Atenas, famosa por sua história e o Partenon. As ilhas gregas são divididas em vários arquipélagos e, embora ofereçam maravilhas naturais, a logística entre elas pode ser um desafio. Por isso, é aconselhável focar em um único arquipélago ou uma ilha específica - como Creta ou Zakynthos, que possui a famosa praia Navagio, considerada uma das mais bonitas do mundo.

Paris é uma das cidades mais importantes e influentes do mundo - do ponto de vista turístico, é uma das mais visitadas da Europa. A “Cidade Luz” é famosa por sua cultura, arte, gastronomia e seus pontos turísticos históricos, oferecendo atrações para todos os gostos e beleza em todas as estações. É possível aproveitar a viagem em um roteiro de 5 dias, mas 10 dias permitem aproveitar a cidade com mais calma e sem pressa.

O Japão, destino de rica cultura, é uma grande mistura de tecnologia e tradição milenar. São tantos detalhes culturais diferentes que fica até difícil conhecer tudo o que o país tem a oferecer. Cada cidade e região tem sua própria identidade e atrações, o que torna o país uma excelente opção para quem busca uma experiência cultural rica. A primavera (março a maio) e o outono (setembro a novembro) são as estações mais recomendadas devido ao clima agradável e à beleza natural. O verão (junho a agosto) é ótimo para festivais, mas pode ser quente, enquanto o inverno (dezembro a fevereiro) é ideal para quem gosta de esportes de neve e fontes termais. Em uma viagem de 10 a 15 dias, é possível visitar Tóquio, Kyoto e Hiroshima, por exemplo.



Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais