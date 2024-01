São Paulo, janeiro de 2024. Com um crescimento de 5.364% em relação a novembro, Porto de Galinhas foi o termo mais buscado pelos brasileiros na Internet, em dezembro de 2023. É o que aponta o Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o resultado também é expressivo: um aumento de quase 300% nas buscas pela região, localizada em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

LEIA TAMBÉM: 10 praias para aproveitar durante as férias de verão

“Sempre foi um lugar bastante desejado por turistas. Mas, ano a ano, parece que a praia tem se consolidado como o destino preferido do brasileiro”, destaca João Lee, CEO da Simplex, especializada no aumento de tráfego, conversão e vendas online.

Vale lembrar que Porto de Galinhas apareceu, pela primeira vez em 2023, no ranking mundial dos locais mais acolhedores do mundo, ocupando a oitava posição, o que reforça esta consolidação e sempre se mantendo como um dos destinos mais buscado pelos brasileiros.

Acompanhe o Uai Turismo também no Instagram @portaluaiturismo.

The post Porto de Galinhas foi o destino mais buscado pelos brasileiros para o fim de ano, aponta pesquisa appeared first on Uai Turismo.