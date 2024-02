Mar quente e cristalino, praias de areias brancas, hospitalidade excelente e gastronomia sem igual foram os ítens que projetaram Maceió ao topo do ranking dos destinos mais procurados no Nordeste do Brasil, em 2023, de acordo com pesquisa da agência Voalá. A capital alagoana superou destinos como Porto Seguro (BA), que ficou em segundo lugar, e Fortaleza (CE), em terceiro. A pesquisa destacou as praias de Pajuçara, Ponta Verde e Ipioca, bem como a hospitalidade e os tradicionais passeios às piscinas naturais, como os principais atrativos do destino de Maceió.

Neste ano de 2024, Maceió permanece como o destino mais querido do Brasil. De acordo com a operadora Decolar, uma das maiores da América do Sul, a capital de Alagoas mantém a liderança na venda de pacotes em todo o Nordeste. Maceió espera alcançar ocupação hoteleira máxima durante o verão, uma tendência que até agora não foi afetada, apesar das notícias negativas relacionadas à mineração da Braskem.

Ao Sul da capital, a Praia do Gunga revela paisagem exuberante dos coqueirais e da Barra de São Miguel Carlos Altman/EM

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, estima-se que a capital de Alagoas receba cerca de 1,3 milhão de turistas até o final da temporada de verão, em março. A projeção é que o gasto médio diário seja de R$ 2.100 e uma permanência média de cinco dias. A malha aérea regular teve um aumento de 85% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A cidade é o destino de sol e mar mais procurado em pacotes também pelas operadoras CVC e Azul Viagens.

Nos últimos três anos, a prefeitura investiu R$ 24 milhões em ações promocionais, incluindo a veiculação de mídia nos mercados emissores e ações junto ao trade turístico nacional e internacional. "O turismo é a nossa vocação e nossa maior indústria. Mas o turismo é um mercado que precisa ser conquistado. Estamos fazendo a nossa parte, divulgando Maceió e atuando junto aos operadores para atrair mais visitantes. Os recursos do turismo têm um grande impacto em toda a economia, com grande alcance", afirmou o prefeito João Henrique Caldas, conhecido pelas iniciais JHC.



Conheça O Brasil: Voando

Para incentivar viagens pelo país, o Ministério do Turismo lançou programas como o "Conheça o Brasil: Voando", em parceria com empresas aéreas, que busca estimular viagens através de ações como o oferecimento de "stopover" (quando o passageiro, sem custos extras, pode conhecer um destino intermediário antes de seguir ao rumo final); e o “Conheça o Brasil: Realiza”, ação junto ao Banco do Brasil que oferece crédito a correntistas para turismo.



O que visitar

Vista aérea das Praias de Pajuçara e Ponta Verde revela a beleza das águas esverdeadas Setur/Alagoas/Divulgação

Das praias urbanas da capital de Alagoas, a Praia de Pajuçara é a mais procurada. Na maré baixa, os visitantes podem desfrutar de um dos principais atrativos do local paradisíaco – os passeios de jangada até as famosas piscinas naturais. Lá, é possível observar a rica vida marinha, incluindo peixes coloridos e recifes de corais, proporcionando uma experiência única para os turistas. Além disso, a orla da Praia de Pajuçara oferece uma boa infraestrutura turística, com quiosques, bares e restaurantes que servem petiscos, bebidas e pratos da culinária local. Há também opções de aluguel de equipamentos para atividades como stand-up paddle e caiaque. A praia é um ponto de encontro popular para moradores e turistas, especialmente durante o pôr do sol, quando a vista se torna ainda mais deslumbrante.



Praia de Ponta Verde

Em Ponta Verde, não deixe de apreciar o por do Sol no local Secretaria de Turismo de Alagoas/Divulgação

Depois da Praia de Pajuçara, a Ponta Verde é a segunda mais famosa e frequentada de Maceió. O destino é conhecido por suas areias claras, águas calmas e coqueiros que emolduram a paisagem. Ponta Verde oferece uma excelente infraestrutura turística, com diversos quiosques, bares e restaurantes à beira-mar, onde os visitantes podem saborear pratos da culinária local e frutos do mar frescos. Além disso, a orla é repleta de hotéis, pousadas e resorts, tornando-a uma ótima opção de hospedagem para os turistas.



Praia de Ipioca

Praia de Ipioca é para quem busca sossego em contato com a natureza Flavia Ayer/EM

Ipioca é uma praia mais tranquila e menos movimentada de Maceió, o que a torna ideal para aqueles que buscam um refúgio mais sossegado. Os visitantes podem desfrutar de um dia relaxante à beira-mar, mergulhar nas águas calmas e apreciar a paisagem serena. Com sua beleza natural e atmosfera tranquila, a Praia de Ipioca é um destino encantador para quem busca relaxamento e contato com a natureza durante sua visita a Maceió.



Praia do Francês

Localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao Sul de Maceió, a Praia do Francês é conhecida por suas areias brancas, águas cristalinas e ambiente tranquilo, atraindo tanto banhistas quanto surfistas. A praia é dividida em duas partes: uma com águas calmas, ideais para banho, e outra com ondas mais fortes, perfeita para a prática do surfe. Os visitantes podem desfrutar de atividades como mergulho, stand-up paddle, passeios de barco e jet ski. Além disso, a praia oferece uma boa infraestrutura turística, com barracas que servem petiscos, bebidas e frutos do mar frescos. A vila ao redor da Praia do Francês também oferece opções de restaurantes, bares e lojas de artesanato local, proporcionando uma experiência completa para os visitantes. Com sua beleza natural e ambiente descontraído, a Praia do Francês é um destino perfeito para turistas em busca de belas paisagens e atividades aquáticas .



Caribe brasileiro

O mar de Maragogi lembra o do Caribe. Águas quentes e esverdeadas encantam os visitantes LUIS EDUARDO VAZ/Divulgação

Ao visitar Maragogi pela primeira vez, um turista certamente ficará maravilhado com a beleza deslumbrante das praias e das piscinas naturais de águas cristalinas. Ao chegar, será recebido pelo suave som das ondas quebrando na areia branca e pelo aroma fresco do mar. À medida que caminha pela costa, poderá contemplar as cores vibrantes – que hora tingem o oceano de azul-turquesa ou verde-esmeralda – e sentirá a brisa suave acariciar o rosto.

Ao se aproximar das piscinas naturais, o turista ficará impressionado com a transparência da água e a variedade de vida marinha que habita esse ecossistema único. Poderá mergulhar e se maravilhar com a diversidade de peixes coloridos e corais exuberantes, criando uma experiência inesquecível. Além disso, ao explorar a região, o turista terá a oportunidade de conhecer a cultura local, experimentar a deliciosa gastronomia regional e interagir com a comunidade acolhedora de Maragogi. No final do dia, poderá apreciar um pôr do sol espetacular, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, enquanto se despede desse paraíso tropical com lembranças únicas.



Rica vida marinha

Com sua combinação de natureza exuberante, cultura local e hospitalidade, Maragogi se destaca como um destino imperdível para quem busca relaxamento e contato com a natureza. Não é à toa que é conhecida como o "Caribe brasileiro", encantando e surpreendendo todos que têm o privilégio de conhecê-la.

Localizada a 126 quilômetros de Maceió, no litoral Norte de Alagoas, a pequena cidade de Maragogi tem se destacado como um dos destinos turísticos mais encantadores do Brasil. As famosas “galés”, como são conhecidas as formações naturais de piscinas, surgem durante a maré baixa devido aos recifes de corais. Elas possuem águas transparentes e abrigam uma variedade de vida marinha, incluindo peixes, corais e ouriços. Além disso, a região conta com uma infraestrutura turística bem desenvolvida, oferecendo opções de hospedagem, restaurantes e passeios para atender a todos os gostos.

Paraíso natural

Radical, passeio em brinquedo inflável é a atração na Praia do Gunga Carlos Altman/EM

Ao visitar a Praia do Gunga, o turista será recebido por uma paisagem deslumbrante e uma atmosfera de tranquilidade. Ao pisar na areia macia e dourada, sentirá a brisa suave vinda do mar e ouvirá o som relaxante das ondas quebrando na costa. A vista panorâmica da praia, com suas falésias coloridas e coqueirais exuberantes, certamente encantará os sentidos do visitante.

Localizada a 43 quilômetros de Maceió, no litoral Sul de Alagoas, a Praia do Gunga é um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro. Com suas areias brancas e coqueirais extensos, a praia se destaca pelo encontro das águas do mar da Barra de São Miguel com as águas da Lagoa do Roteiro, criando paisagens deslumbrantes, especialmente durante a maré baixa. Se você gosta de aventuras mais emocionantes, a praia oferece diversas opções. Lá, é possível alugar equipamentos para praticar esportes aquáticos como caiaque, windsurf, jet ski, banana boat, disco boat e flyboat. Há também a opção de fazer um passeio de barco até a foz do Rio São Miguel, onde é possível observar a bela paisagem natural. A praia também oferece uma boa infraestrutura turística, com restaurantes à beira-mar que servem pratos deliciosos da culinária local, como frutos do mar frescos e outros pratos típicos da região.

Barra de São Miguel

Não deixe de fazer o passeio de buggy até as falésias coloridas Thiago Madureira/EM/D.A Press

Durante o passeio até a Barra de São Miguel, o turista poderá desfrutar de uma viagem pitoresca, atravessando estradas cercadas por paisagens naturais deslumbrantes. O aroma fresco da vegetação tropical e o canto dos pássaros locais acompanharão a jornada, criando uma sensação de conexão com a natureza.

Ao chegar à Barra de São Miguel, o turista será recebido pela atmosfera acolhedora de uma vila de pescadores, onde poderá experimentar a autenticidade da cultura local. A vista da foz do rio, onde as águas doces se encontram com o oceano, proporcionará um espetáculo visual único. O turista poderá sentir a energia pulsante desse encontro de águas e contemplar a beleza natural que cerca a região.