Peru é estrela em exposição de orquídeas no Jardim Botânico Real da Inglaterra

“É uma viagem ao Peru”. Carolina Tovar, uma bióloga peruana que trabalha no Royal Botanic Gardens, em Kew, nos arredores de Londres, resume para a AFP uma exposição de orquídeas que abre no sábado (1).

O Festival Anual de Orquídeas, agora em seu 29º ano, no Royal Botanic Gardens, um dos maiores jardins botânicos do mundo, decidiu ter o Peru como convidado.

No pavilhão do Princess of Wales Conservatory, esta exposição, “Orquídeas inspiradas na beleza do Peru”, aberta ao público de 1º de fevereiro a 2 de março, traça a flora do Peru, o quinto país do mundo com a maior variedade dessa planta.

“Há 3.000 espécies diferentes de orquídeas no Peru e 40% delas são endêmicas. Elas só podem ser encontradas lá”, explica Carolina Tovar.

Além das 5.000 plantas em exibição, a exposição dá uma olhada na fauna, nas paisagens e na cultura do Peru, com pinturas e cerâmicas de Gisella Stapleton e fotografias de Mariano Vivanco, dois peruanos que vivem em Londres.

“O mais importante é que o público sinta que está imerso no Peru, que pode ver sua biodiversidade. Mas também a cultura de um país que oferece tanto”, diz Tovar, que trabalha em Kew desde 2015.

- Cornucópia de orquídeas -

O pavilhão também apresenta bonecos de animais peruanos, criados para a exposição em madeira ou outros materiais, como o urso de óculos, o galo da rocha, flamingos ou vicunhas.

E uma enorme cornucópia, o símbolo da abundância que aparece na bandeira peruana, repleta de orquídeas, também tem seu lugar.

“É um elemento de abundância representado na bandeira peruana com moedas e minerais. Nesse caso, o que foi feito foi construir a cornucópia da abundância da biodiversidade, com muitas orquídeas e plantas”, explica Carolina Tovar.

- "Diversidade e desafio" -

O horticultor holandês Henck Roling foi encarregado de encher a cornucópia com orquídeas.

“O que eu mais gosto em trabalhar com orquídeas é provavelmente a diversidade. É um desafio montar uma exposição como essa”, diz ele.

Fotografias de Mariano Vivanco, pinturas e cerâmicas de Gisella Stapleton, painéis explicativos sobre temas peruanos e lugares como as Linhas de Nazca, o Lago Titicaca, Pachamama e a Floresta Protegida Alto Mayo, completam a jornada da exposição ao Peru.

A exposição é o mais recente capítulo da estreita relação existente nos últimos anos entre pesquisadores e biólogos do Royal Botanic Gardens e do Peru.

“Temos vários projetos em andamento lá. Como não havíamos feito uma exposição sobre o Peru antes, decidimos fazê-la desta vez”, conclui Carolina Tovar.

