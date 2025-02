Pipizito: conheça o funil que mulheres estão usando para urinar no carnaval

O mês de fevereiro promete ser marcado por uma explosão de alegria e cores nos eventos pré-carnavalescos que ocorrerão em todo o Brasil. Além da campanha "Não é Não", que combate o assédio durante a folia, mulheres de todas as regiões estão incorporando novos hábitos para garantir ainda mais segurança e bem-estar. Dentre eles, está o uso do Pipizito, funil biodegradável que ganhou espaço nas bolsas e pochetes das mulheres que preferem urinar em pé nas festas pré-folia, a fim de evitar banheiros sujos e o risco de pegar infecções.

Em entrevista ao Estado de Minas, Carol Dorow, a fundadora da Pipizito, natural de Blumenau (SC), contou um pouco sobre o surgimento do produto e suas funções.

O projeto nasceu a partir do desejo da catarinense, que atuava como comissária de bordo, de criar um ‘plano b’ para sua carreira. “A ideia foi minha e do meu marido. Estávamos em uma viagem de carro há alguns anos atrás, discutindo sobre criar um ‘plano b', e eu estava muito apertada para fazer xixi. Chovia muito, e não tinha nenhum banheiro próximo para usar. Então, ele me perguntou se eu sabia o que era um funil urinário, explicando-me sobre seu uso e da dificuldade de encontrá-lo no Brasil”, explica. "E assim surgiu a ideia. Nessa mesma viagem, decidimos vender o carro (o que estávamos usando, inclusive) para investir o dinheiro na empresa."

Indicado para mulheres de 4 a 100 anos, e oferecendo um design anatômico, deve ser utilizado da seguinte forma: a pessoa encosta o item no corpo, posicionando-o para baixo, e realiza sua necessidade.

A intenção é levar dignidade para o público feminino, trazendo tranquilidade, praticidade e bem-estar - evitando o desconforto com banheiros sujos ou filas intermináveis. “No Carnaval, as meninas fazem xixi em banheiros químicos ou fazem 'cabaninha' para se aliviar. A mulher precisa ter a dignidade de fazer seu xixi tranquila sem precisar ficar preocupada com a situação que encontrará no banheiro. Nesse cenário, o Pipizito é uma alternativa para continuar animada e curtir o momento com segurança e conforto”, ressalta Carol.

Citado como "melhor amigo das mulheres e do meio ambiente" pela empresa, oferece duas versões biodegradáveis:

1- A descartável, de uso único e papel poroso e resistente. Ele se decompõe em até seis meses

2- A reutilizável, feito de plástico rígido. Ele pode ser higienizado com água e sabonete líquido e possui oito tipos diferentes de modelos (sete opções padrão e uma edição especial da apresentadora Angélica).

“Apesar do estranhamento inicial, muitas pessoas estão revendo seus conceitos de passar por perrengues e aderindo ao produto. Muitas senhoras que possuem dificuldade para se sentar e levantar, por exemplo, passaram a utilizá-lo. Já foram mais de 500 mil unidades vendidas”, finaliza a empresária.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata