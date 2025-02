Pré-folia em BH celebra diversidade e resistência negra

O calor de Belo Horizonte já é uma tradição no pré-carnaval, mas neste sábado (1/2), a Avenida Bernardo Monteiro, na Região Centro-Sul da capital, ferveu por um motivo ainda mais especial. O ensaio Abalô-Magia transformou o espaço em um reduto de cores e ritmos em um encontro que uniu também o bloco Magia Negra para um esquenta carnavalesco.

Ao som de batuques contagiantes, foliões celebraram a diversidade embalados pelo tema do Abalô-Caxi para 2025: “SULEAR – Arco-íris Tropical”, uma exaltação às raízes afro-brasileiras, indígenas e latinas. Um dos blocos mais populares da cidade, o Abalô-Caxi nasceu em 2017 de forma despretensiosa, em uma reunião entre amigos, mas cresceu e se consolidou como um ícone LGBTQIAP+ do Carnaval de BH.

No meio da festa, um momento de pausa para a coroação de personalidades LGBTQIAP+ que lutam ativamente por inclusão e representatividade em Belo Horizonte. Entre sorrisos, abraços e palmas entusiasmadas dos foliões, a celebração reforçou o espírito de resistência da comunidade.

A energia continuou elevada com a entrada do Bloco Afro Magia Negra. Fundado em 2013 pelo artista Camilo Gan, o grupo trouxe uma batida ancestral que reverberou no chão da avenida, enquanto mensagens de combate ao racismo e valorização da cultura negra ecoavam nas canções. O público, uma mistura vibrante de gerações, respondeu com coreografias improvisadas e muita animação.

O ensaio foi apenas um aperitivo para os desfiles oficiais: o Abalô-Caxi vai tomar a Praça Sete em 2 de março, às 8h, enquanto o Bloco Magia Negra arrasta multidões em 5 de março, ao meio-dia, na Praça Gabriel Passos, no Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira.

“Gente é para brilhar”

O Viaduto Santa Tereza foi tomado neste sábado pelo som vibrante da bateria do Então, Brilha!, que ensaiou para celebrar os 15 anos do bloco com o tradicional Baile do Brilho. Reconhecido como um dos principais nomes do Carnaval de Belo Horizonte, o bloco promete manter a tradição ao abrir a folia em 1º de março, às 5h — um desafio para os foliões mais animados e resistentes.

O evento deste sábado contou com participações especiais de DJ Shock, DJ Naroca, além dos blocos Suor Tropical e Swing Safado. Outro momento de destaque foi o anúncio das canções finalistas do concurso “Magia Tropical”, sendo uma delas incorporada ao repertório oficial do bloco.

Este ano, porém, o Brilha enfrentará uma novidade: pela primeira vez desde a explosão do carnaval na capital, o bloco terá uma concorrência direta. O Faraó, que não desfilou em 2024, sairá exatamente um minuto antes, às 4h59, na Praça da Estação.

