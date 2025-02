Reta final para o carnaval intensifica os ensaios em BH

Restando um mês para o início oficial do carnaval 2025, os mais de 560 blocos que se cadastraram para desfilar pelas ruas de Belo Horizonte aumentam o ritmo dos ensaios. Este ano, 176 são estreantes. Segundo a prefeitura da capital, as expectativas são de um público de cerca de 6 milhões de foliões e que a festa movimente, aproximadamente, R$ 1 bilhão na economia local. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) informou que estão programados 624 desfiles de blocos nas nove regionais.



Desde o início de janeiro, o pré-carnaval agita a cidade com ensaios de blocos abertos ao público, e alguns foliões mais ansiosos já antecipam os preparativos, caso da analista de RH Fernanda Bansemer, que conta que ela e as amigas já estão organizando as fantasias e adereços. “O pré-carnaval é o ‘esquenta’. Ajuda a matar a ansiedade, mas ainda fica aquele gostinho de quero mais.” Fernanda revela, também, que já está planejando a rota da folia. “Eu e minhas amigas estamos de olho nas programações, mas o Quando Come Se Lambuza, por exemplo, a gente não perde.”



O fundador e mestre de bateria do “Quando Come”, André Álvarez, também conhecido como Mestre Melado, conta que as expectativas para este ano estão altas. “A bateria lambuzada tem 200 ritmistas e 10 diretores de bateria. A gente já fez três ensaios, sempre às quartas-feiras, no Galpão 54, no Bairro Lagoinha. Agora, temos mais quatro ensaios até a folia. Estamos nos organizando desde julho de 2024”, garante Álvarez.

A presidente da Liga de Blocos da capital, Pollyana Paixão, conta que, quanto mais perto da data, maior a tensão, já que muitos patrocinadores repassam os valores em cima da hora. “A maioria dos blocos ainda está aguardando o repasse dos valores, mas os preços deste ano têm aumentado muito, e o valor de patrocínio, infelizmente, não acompanha essa mudança”. Pollyana conta que o valor de aluguel dos trios, por exemplo, aumentou 50% em 2025 (passando de R$ 40 mil para R$ 60 mil).

MG: contador é preso suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa



“De fato, os custos fixos para a realização de um bloco cresceram mais que 20%. Comparando 2025 com 2024. Realmente, esse ano está tudo bem mais caro e isso se deve muito à demanda ter crescido e a oferta não ter acompanhado”, concorda Álvarez.



Em 23 de janeiro deste ano, a PBH divulgou que o valor investido no auxílio financeiro aos blocos de BH será de R$ 1,76 milhão, e 101 agremiações serão contempladas. Alguns blocos tradicionais ficaram fora, como Unidos do Samba Queixinho, Bartucada, Alcova Libertina e Truck do Desejo.



Turistas

Segundo a Associação Mineira da Indústria de Hotéis e Lazer (AMIHLA), apesar do setor ter registrado um desempenho 10% abaixo do esperado em janeiro, as expectativas para fevereiro são positivas. Até o momento, 50% das vagas disponíveis nos hotéis de BH estão preenchidas, a previsão é que a ocupação hoteleira no estado atinja 85%. Na Região Centro-Sul da capital, que no último ano alcançou uma taxa de ocupação de 82%, a previsão é chegar a 96% de ocupação em fevereiro de 2025.

Mulher é presa pela terceira vez por comprar bebê em Minas



O presidente da AMIHLA, Alexandre Santos, alertou: “A dica para quem pretende adquirir pacotes de carnaval para a região é fazer isso ainda em janeiro. Assim, é possível conseguir descontos. Em fevereiro, já ficará mais difícil, considerando o crescimento da taxa de ocupação”, afirma Santos.



Alexandre Santos reforçou que, com o Carnaval de BH ficando cada vez mais popular, a folia passa a movimentar o setor de turismo de todo o estado, e o acolhimento hoteleiro direcionado ao turista conta muito para o ecossistema do Carnaval.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Sucesso em 2024

As vias sonorizadas para o Carnaval de BH também despertam a curiosidade dos foliões. Ano passado, o sistema — nomeado de Line Array — foi projetado para potencializar e trazer clareza ao som. A estrutura contou com 16 torres em 500 metros da Avenida dos Andradas. Já na Avenida Amazonas, foram 13 equipamentos, em 450 metros da via. As caixas foram distribuídas com 30 metros de distância de uma para outra.



A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) para confirmar a possibilidade de, neste ano, a sonorização de vias ser ampliada para a Avenida Brasil, próximo à Praça da Liberdade, por exemplo. Em nota, a Secult comunicou que as informações serão divulgadas e confirmadas em breve, em coletiva de imprensa.



A presidente da Liga de Blocos de Belo Horizonte contou que ainda aguarda uma resposta do governo a respeito da sonorização das vias, que são fundamentais para os blocos: “Para a gente é muito importante. Quando o bloco é grande, às vezes acontece das pessoas correrem pra ficar perto, por não estar ouvindo, aí fica apertado e as pessoas passam mal. A garantia do som ser ouvido por toda a extensão é fundamental para a segurança e qualidade do bloco”, pondera Pollyana Paixão.



Desfile na andradas



A tradicional competição de escolas de samba e blocos caricatos será realizada na Avenida dos Andradas, substituindo a Avenida Afonso Pena. “Essa mudança atende a pedidos das agremiações e será um marco para o evento”, comentou Bárbara Menucci, presidente da Belotur. A nova localização, segundo a PBH, vai oferecer uma extensão maior, permitir a ampliação do percurso e proporcionar uma experiência melhor para os integrantes das agremiações e o público presente.



A decisão é recente. No entanto, a ideia vem sendo amadurecida há 11 anos, quando o desfile de carnaval aconteceu na Afonso Pena, em 2014. É o que explica Felipe Diniz, diretor de carnaval da Escola de Samba Triunfo Barroco: “A gente percebeu que o tamanho dos carros e a proporção do desfile tinham mudado, era tudo muito maior. De ano em ano, era constatado que havia problemas e defeitos a cada evolução de uma escola. Uma nova situação acontecia, então foi de maneira gradual”, garante.



Estrutura

Diferentemente do último ano, quando foram disponibilizadas mais de 21 mil credenciais para ambulantes, nesta edição foram liberadas 14 mil vagas para os vendedores, 33% a menos do que em 2024, a pedido dos próprios trabalhadores, uma vez que a competição por vendas, no último ano, prejudicou o lucro. Já a patrocinadora principal da folia foi confirmada em janeiro deste ano. A Ambev vai investir R$ 5,9 milhões na folia da capital. Além da Brahma, a empresa de bebidas incluirá outras marcas no evento, como Skol Beats, Zé Delivery e Guaraná Antártica.

A estratégia da Belotur para a distribuição dos banheiros químicos no Carnaval ainda está em processo de construção, mas a empresa garante que vai seguir a mesma estratégia do ano anterior, quando disponibilizou 13.482 unidades de banheiros químicos, entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro. Os sanitários foram disponibilizados em 99 pontos fixos, em locais de interseção dos blocos, em bairros como Cruzeiro, Buritis, Barro Preto, Lagoinha, Santa Tereza, Floresta, Centro e Savassi. Para ajudar a refrescar e amparar os foliões, a Belotur prometeu seis pontos de hidratação pela cidade.



Segurança e limpeza

Serão instalados dois pontos de acolhimento para vítimas de assédio, embora ambos ainda não tenham sido definidos. As forças de segurança informaram que o planejamento das operações durante a folia também está sendo definido. No ano passado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CPMG) informou que 2.500 militares atuaram na Região Metropolitana de BH e foram realizados 89 atendimentos relacionados a uso/abuso de álcool e drogas.



Quanto à limpeza da cidade, permanece o programa “ReciclaBelô!”, que promete oferecer suporte aos catadores de resíduos que mantêm a cidade limpa durante a folia. O projeto foi lançado em 2024 e, de acordo com a empresa, serão cerca de 240 catadores, tanto cooperados quanto independentes, atuando durante o Carnaval de Belo Horizonte em 2025 — o mesmo número de trabalhadores do ano passado. n



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira

Programação

de ensaios do

fim de semana



Hoje

l Baianas Ozadas

l Horário: 9h

l Local: Mister Rock - Av. Teresa Cristina, 295 - Prado

l Gratuito

l Como Te Lhama?

l Horário: 10h

l Local: A Autêntica - R. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia

l Gratuito

l Então, Brilha!

l Horário: 14h

l Local: Debaixo do Viaduto Santa Tereza

l Gratuito

l “Então, Planta”

l Horário: 14h

l Local: Kilombo Souza - R. Teixeira Soares, 985 - a 1005 - Santa Tereza

l Gratuito

l Abalôcaxi

l Horário: 15h às 18h

l Local: Em frente ao Colégio Arnaldo - Funcionários

l Gratuito

l MineiraSystem

l Horário: 16h

l Local: Gis + - Av. Barbacena, 33 - Barro Preto

l Gratuito

amanhã

l Juventude Bronzeada

l Horário: 10h

l Local: Praça da Estação - Centro

l Gratuito (retirada de ingresso no Sympla)

l Fúnebre

l Horário: 14h

l Local: Abesc MG - R. Michel Echenique, 322 - Horto

l Gratuito

l Fofoca de Carimbó

l Horário: 16h

l Local: Gis + - Av. Barbacena, 33 - Barro Preto

l Gratuito