BR-116: carretas são flagradas com toneladas de pedras de forma irregular

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou duas carretas transportando toneladas de pedras ornamentais de forma irregular na BR-116, altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na noite dessa sexta-feira (31/1).

A PRF realizava a Operação "Desacelera 2025" na rodovia quando abordou os dois veículos. Segundo o órgão, as rochas eram transportadas sem o travamento correto da carga em ambas as carretas.

Na primeira carreta, a carga foi encontrada com um excesso de peso de 11 toneladas e sem as devidas catracas de segurança. O motorista foi autuado pelas infrações e o veículo foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Já o segundo veículo foi flagrado sem o travamento das rochas. Na abordagem, os agentes da PRF regularizaram a carga no local e a carreta foi liberada para viagem. Nenhum dos condutores foi conduzido à delegacia.

BR mais letal de Minas Gerais

Ainda neste mês, a PRF apresentou um relatório que afirmava que a BR-116 foi a estrada federal mais letal do ano passado. Dados da corporação indicam que acidentes na rodovia levaram a vida de 190 pessoas ao longo de 2024. Em segundo lugar, a BR-381 foi cenário da morte de 169 pessoas, enquanto a BR-040 registrou o óbito de 122.

A BR-116 alcancou o posto de destaque de letalidade, antes ocupado pela BR-381, depois que uma única tragédia matou 39 pessoas, em dezembro. O acidente envolveu uma carreta, que transportava um bloco de granito e estava em alta velocidade, que bateu em um carro de passeio e um ônibus de viagem, que se incendiou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil realizou exames de urina com o motorista da carreta e constatou que ele havia feito o uso de álcool, cocaína e ecstasy. Ele foi preso um mês depois, no Espírito Santo.