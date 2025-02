Acidente com caminhões bloqueia trecho da BR-116, em Minas

Um acidente envolvendo um caminhão-baú e um caminhão-tanque interditou a BR-116, na altura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (1º/2).

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 9h40 para atender a ocorrência de tombamento de veículos. Segundo a corporação, um dos caminhões fazia carregamento de óleo, que vazou na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e, juntamente com os bombeiros, fez o isolamento e a sinalização na pista.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas ou prazo para liberação da pista.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 280, a cinco quilômetros do trecho em que um acidente entre uma carreta, um ônibus e um carro matou 39 pessoas, no final de dezembro de 2024, em distrito de Teófilo Otoni.

Matéria em atualização.