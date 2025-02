Belo Horizonte e outras 354 cidades de MG estão em alerta para tempestades

Belo Horizonte entrou, na manhã deste sábado (1°/2), em alerta para tempestades com raios e rajadas de vento de até 50 km/h. A previsão também indica chuvas de até 50 milímetros, de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte. O alerta é válido até 8h de domingo (2).

Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de perigo de chuvas para 354 cidades mineiras, além de BH. As cidades correm baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O informe é válido para municípios localizados nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Oeste, Zona da Mata, Sul, Sudoeste, Noroeste, Triângulo Mineiro, Norte e Vale do Jequitinhonha, até às 18h de amanhã.

Diante da possibilidade de rajadas de vento, os órgãos alertam para que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há o risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é instruído que aparelhos elétricos e quadros gerais de energia sejam desligados, se possível.

Na sexta (31/1), o Inmet emitiu outros alertas para 611 cidades em Minas Gerais. Os municípios estão localizados no Triângulo Mineiro até parte do Sul e Sudoeste do estado. De acordo com o órgão, outros 309 estão em alerta de risco potencial.

Emissão de alertas

Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil municipal no WhatsApp. No restante do estado, a Defesa Civil emite alertas sonoros nos aparelhos telefônicos em situações de perigo.



Confira as cidades mineiras em alerta, até 18h de domingo (2):