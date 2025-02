Cidades mineiras cancelam carnaval com promessa de investir em melhorias

Três cidades do Sul de Minas cancelaram as festividades de carnaval deste ano. Em Guaranésia, Três Corações e Guapé, a decisão foi tomada para sanar dívidas públicas. As prefeituras justificaram que o valor que seria destinado à folia será investido em melhorias na saúde, educação e em reparos.

Em Guaranésia, o anúncio foi feito dia 29 de janeiro pelas redes sociais da administração. "A decisão, embora difícil, foi tomada com o objetivo de priorizar áreas essenciais, como saúde e infraestrutura", informou a prefeitura.

Em 2024, a cidade investiu R$ 392.279,76 na realização do carnaval. Agora, conforme o comunicado, a gestão pretende priorizar a reforma das unidades do Programa Saúde da Família (PSFs), a recuperação da ponte da Rua Afonso Pena, a manutenção das estradas rurais e a reestruturação da assistência social.

Em nota, a prefeitura também anunciou três novos projetos culturais, previstos para fevereiro e março deste ano. São eles: Tardezinha na Praça, série de apresentações de artistas, feira de artesanato e exposições; Estação de Talentos, programa transmitido ao vivo, com participação de talentos locais; e Pratas de Casa, apresentações culturais durante a tradicional feira de domingo. Para viabilizar essas e outras ações culturais ao longo do ano, foram disponibilizados R$ 168.083,73 dos fundos municipais de cultura.



Dívidas

O prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão, esclareceu o cancelamento em vídeo divulgado no Instagram do executivo, ao lado do secretário municipal de Lazer, Turismo e Cultura, e da secretária de Finanças, Ana Carolina Mafra Simões.

A folia já havia sido divulgada anteriormente, mas no dia 30 de janeiro foi feito o comunicado de que a gestão havia voltado atrás. Conforme Ana Simões, seriam investidos aproximadamente R$ 430 mil. "Fizemos o levantamento de contas que poderiam ser pagas com esse valor. Podemos adquirir medicamentos para as farmácias e pagar parte das rescisões que temos em aberto", argumenta.

Solicitações na saúde

Também por meio das redes sociais, o prefeito de Guapé, Randerson Ribeiro, publicou uma carta aberta à população sobre o carnaval. Segundo ele, os recursos serão revertidos para a saúde, educação e infraestrutura de estradas rurais.

Ribeiro afirmou que a cidade tem 13.178 demandas pendentes na área da saúde, entre solicitações de exames entre neurológicos, cardiológicos, tomografias e ressonâncias, consultas especializadas e retornos em espera.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Além disso, ele defendeu que os recursos serão utilizados na recuperação das estradas, que compõem cerca de 3.400 km do município.