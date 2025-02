BH: escolas municipais retornam nesta quarta-feira (5/2)

Dando início ao ano letivo, 169 mil estudantes em Belo Horizonte voltam às salas de aula nas escolas da Rede Municipal de Educação da capital nesta quarta-feira (5/1). Ao todo, são 55 mil alunos na Educação Infantil e 114 mil no Ensino Fundamental. Além de 30 mil crianças em creches.

Para este ano, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) comunicou um aumento de 70% no número de vagas na Educação Infantil em tempo integral e, além disso, o funcionamento de três novas escolas – a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Tupã, no Nova Gameleira, Região Oeste da capital, que inicia suas atividades em fevereiro; a Emei Estrela Dalva, no Havaí, na mesma região, com inauguração marcada para maio e, em setembro, a Emei Padre Eustáquio, Noroeste de BH, na área onde funcionava o antigo Aeroporto Carlos Prates.

Segundo o Executivo municipal, todas vão ter capacidade de atendimento de 223 crianças em horário integral.

Vai haver, conforme divulgado pela PBH, a ampliação das salas de Atendimento Educacional Especializado, com qualificação para os professores da rede sobre temas relacionados à educação inclusiva e rodas de conversas com as famílias dos estudantes. Também será ofertado educação bilíngue em Libras.

Na Educação Infantil, os professores terão formação continuada por meio do curso Leitura e Escrita na Educação Infantil (Leei). Já no Ensino Fundamental, a Gestão da Aprendizagem Escolar (GAE) será implementada, estratégia com metas e indicadores com o objetivo de fortalecer equipes gestoras e, também, o sistema municipal de avaliação – Educa/BH, que reunirá informações de toda a rede municipal, a partir da aplicação de testes de avaliação para os estudantes do 2º ao 9º ano.

Para aqueles alunos com dificuldades e diferentes níveis de desempenho, a recomposição e o reforço escolar em língua portuguesa e natemática continuam neste ano. Quem deseja aprender linguagens de programação, a PBH informou que salas tecnológicas serão implementadas.







Celular nas escolas

Outra mudança que vai impactar os estudantes neste ano é a implementação da Lei Federal 15.100/2025, que veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas, recreios e intervalos.

A regra já é prevista nos regimentos internos, mas a vedação também foi discutida na segunda-feira e nesta terça-feira pelas direções escolares e o corpo docente. De acordo com a PBH, o objetivo é preparar as equipes para a nova norma.

Em razão disso, na última semana, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) realizou uma ação de formação intitulada: 'Tirar o celular! E o que fica no lugar?'. Compreendendo como os jovens lidam com a tecnologia da informação e comunicação. A atividade foi voltada para diretores e vice-diretores das Emeis, Emefs, Creches Parceiras de Belo Horizonte, psicólogos e assistentes sociais, Diretorias Regionais de Educação (Dires) e equipe interna da SMED, com foco em orientações pedagógicas para o diálogo com professores, estudantes e famílias sobre a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis nos espaços escolares.

Trânsito

Para este início, cerca de 120 agentes da Guarda Municipal e BHTrans vão atuar nas ações de fiscalização nas escolas de todas as regiões da capital.





As ações ocorrerão em parceria com a equipe da BHTrans Educa, que fará abordagens performáticas, alertando alunos e demais pedestres sobre como fazer uma travessia segura, sem risco de atropelamento.

Os personagens do jogo "Transitando Legal" estarão na porta das escolas para apresentar o jogo às crianças e estimulá-las a usá-lo para aprender sobre o comportamento seguro no trânsito.



