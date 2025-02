Homem é preso em local conhecido como ‘Quartel General do tráfico’ em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um trabalho feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PMMG) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, cocaína e maconha, material de uso das forças armadas e duas granadas não letais em um local que seria conhecido como 'Quartel General do tráfico'. Um homem, de 37 anos, foi preso.

O local, que fica na Vila Joanna D’Arc, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os policiais chegaram à casa e a cercaram, dando voz de prisão ao homem que estava no local e que alegou que era contratado para vigiar o imóvel. No entanto, ao levantarem a ficha do suspeito, os policiais encontraram vários processos, todos ligados ao tráfico de drogas.

No total, foram apreendidos 834 porções de cocaína, 51 porções de maconha, uma balança de precisão, uma farda das Forças Armadas, uma camisete e um agasalho da Polícia do Exército, duas boinas do exército, um braçal da Polícia do Exército, quatro câmeras que monitoravam o lugar e 11 celulares, além de um caderno de anotações do tráfico.

