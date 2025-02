Minas: prisão de pai e filho deu início a operação em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal (PF) realiza, no Triângulo Mineiro, a Operação Coalizão, quando estão sendo cumpridos, em Uberlândia (MG), nesta terça-feira (4/2), três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Pai e filho estão envolvidos.

As investigações fazem parte da Operação Coalizão, e foram iniciadas pela PF após a prisão em flagrante, feita pela Polícia Militar, de pai e filho, responsáveis por um carregamento de quase 900 kg de maconha armazenado em um galpão alugado em Uberlândia.

A PF identificou outros suspeitos, que integrariam um grupo criminoso, com possíveis conexões com a organização de outros estados, em especial, do Rio de Janeiro.

