Condenado por tráfico de drogas em MG que estava foragido é executado no RJ

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um mineiro condenado pelo tráfico de drogas que era procurado pela Justiça de Minas Gerais foi morto, na última sexta-feira (31/1), na Favela da Penha, no Rio de Janeiro, por determinação dos líderes do tráfico na região. Alef Eduardo Duarte, conhecido como “Bim” ou “Osama”, era líder de uma facção que atuava em Ubá (MG), na Zona da Mata, e morreu depois de ser julgado e condenado pelo “tribunal do crime”.

Em Ubá, “Osama” foi responsável não só pelo tráfico de drogas, mas também por ter determinado uma série de homicídios. De acordo com a polícia, ele atuava nos bairros Mangueira Rural e Olaria.

Integrantes do grupo criminoso comandado por “Osama” foram presos no ano passado, em uma operação das delegacias de Narcóticos e de Homicídios de Ubá. Foi a partir dessas prisões que os policiais conseguiram indicações sobre o paradeiro do foragido da Justiça, que estava vivendo, escondido, na Favela da Penha, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo a polícia, a fuga de “Osama” para a capital carioca ocorreu após a operação de 2024, quando foram apreendidas drogas e armas. A Polícia Civil do RIo de Janeiro ainda investiga as circunstâncias da morte e tenta chegar aos executores e integrantes do “tribunal do crime”.

