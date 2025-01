Vídeo: idoso morre em incêndio no Rio de Janeiro

IS

Um idoso de 88 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas durante um incêndio em um apartamento, na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua João Lira, ao lado do restaurante filé do lira, no Leblon, na Zona Sul do Rio.



Bombeiros dos quartéis da Gávea e Humaitá foram acionados por volta de quatro horas da manhã.



A Rua João Lira chegou a ficar interditada no entroncamento com a Humberto de campos com Ataulfo de Paiva.



As chamas já foram controladas, mas o corpo do idoso ainda aguarda por remoção no local.



Mercado popular da Uruguaiana fecha após incêndio

Outro incêndio recente que causou estrago no Rio foi registrado no Mercado Popular da Uruguaiana, que ficará temporariamente fechado. Foram 96 lojas atingidas pelo fogo, no dia 12. O estrago deixou um grande prejuízo financeiro para comerciantes e consumidores.



O prefeito Eduardo Paes afirmou que vai ajudar as pessoas que perderam materiais de trabalho.

Demiolição do Mercado Popular de Uruguaiana, no Rio de Janeiro Lucas Araújo/Rádio Tupi

“Eu já avisei aos comerciantes, que infelizmente perderam suas coisas, seu comércio, que a gente vai ajudar, vamos reconstruir, vamos fazer tudo direito. Então, todo mundo aqui pode ficar tranquilo que a gente vai reconstruir”, garantiu Paes.

Além disso, o prefeito também destacou a oportunidade de reconstrução do local, que pode ser feita através de um planejamento, assim como com o Mercadão de Madureira.

Na manhã do dia 14, dois dias depois da tragédia, quase 100 boxes do Mercado Popular foram demolidos.