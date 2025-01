Servidor público é executado na porta de casa com 15 tiros

Um servidor público de 36 anos foi morto com 15 tiros na porta de sua residência, na cidade de Ubá, Zona da Mata mineira, na quinta-feira (23/1). Junio Sebastião Soares Justino foi encontrado em frente ao imóvel com perfurações na cabeça e nas costas, segundo informações da Polícia Militar (PMMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com testemunhas, dias antes do crime, Junio teria discutido com dois indivíduos que estariam vendendo drogas nas proximidades de sua casa. Uma dessas pessoas é considerada a principal suspeita do homicídio, mas ainda não foi localizada.





Imagens de câmeras de segurança próximas ao local captaram o possível autor do crime. Ele usava boné e camisa pretos, além de bermuda marrom. A polícia segue investigando o caso.





Durante a perícia na residência da vítima, a Polícia de Meio Ambiente foi acionada ao encontrar diversos pássaros silvestres no imóvel. Não há informações se a situação tem relação com o assassinato.



Luto em Ubá





A Prefeitura de Ubá manifestou pesar pela morte do servidor e decretou luto oficial de três dias. Pelas redes sociais, a administração municipal destacou a dedicação de Júlio ao trabalho e prestou solidariedade à família e amigos.





A polícia continua as investigações em busca dos responsáveis pelo crime.