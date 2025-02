'Ensaios da Anitta' em BH: pré-carnaval com estilo e nostalgia

Com um look inspirado no futebol, Anitta realizou a segunda edição do “Ensaios da Anitta” na Esplanada do Mineirão, neste sábado (1/2). Com ingressos esgotados, os portões abriram às 14h, liberando uma multidão ansiosa para o show, um dos eventos mais aguardados do calendário pré-carnavalesco. "Eu vim hoje representando o campo de futebol e, claro, o Mineirão, que vai fazer 60 anos", afirmou a cantora.

Este ano o tema da turnê é "Maratona de jogação”, que remete ao universo dos esportes. Até hoje, Anitta já se apresentou vestida de líder de torcida, em Natal (RN); como skatista, no Maranhão; boxeadora, em Fortaleza; jogadora de hóquei, em Salvador: e atleta de beisebol, em Brasília.

Com um look em homenagem ao futebol, Anitta realiza a segunda edição do 'Ensaio da Anitta' Nara Ferreira/EM/D.A press

Marcado para começar às 18h, o show teve um pequeno atraso de 13 minutos, mas isso não desanimou o público, que já estava aquecido com os DJs tocando no palco 360º. Anitta abriu o espetáculo com “Não para”, hit de 2013, acompanhada de efeitos pirotécnicos e sucessos de sua trajetória. O setlist incluiu parcerias icônicas como “Avisa lá” (2022), com Lexa, Pocah e MC Rebecca; “Combatchy” (2018), com Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca; “Modo turbo” (2021), feat com Pabllo Vittar e Luísa Sonza; além de “Contatinho” (2019), com Léo Santana, e “Ai, papai” (2022), parceria com MC Danny e HITMAKER.

Além da nostalgia, Anitta também trouxe sucessos mais recentes, como “Lugar perfeito”, do álbum que leva o nome do evento, sua parceria com Ivete Sangalo; “Sei que tu me odeia” (2024), com MC Danny e HITMAKER; “Pilantra” (2023), com Jão; e faixas do novo disco Funk Generation (2024), incluindo “Funk rave”, “Joga pra lua”, “Savage funk”, “Sabana” e “Lose ya breath” – esta última acompanhada pelo público que jogou bebida para o alto em euforia.

Clima de Carnaval

Ivete Sangalo foi uma das grandes homenageadas da noite. Além do feat atual com a baiana, Anitta entoou clássicos como “Não precisa mudar” (2007), “Bola de sabão” (2005), “Flor de reggae” (2004), “Céu da boca” (2007) e “Arerê” (2004). A apresentação reforçou o clima de folia, levando os fãs a um verdadeiro Carnaval antecipado.

"O Carnaval em BH está crescendo muito a cada ano que passa. Por isso, não descarto a hipótese de vir fazer um bloco aqui. Seria bem legal", disse a cantora, deixando os fãs na expectativa.

O show ainda teve espaço para hits como “Loka” (2017), de Simone e Simaria; “Você partiu meu coração”, de Nego do Borel; “Faraó”, de Margareth Menezes; e “Frevo mulher”, de Zé Ramalho.

Participações especiais

O primeiro convidado da noite foi Rogério Flausino, que subiu ao palco por volta das 19h30 para um show nostálgico. "Aqui em BH, nossa terra, seja sempre bem-vinda", disse o vocalista do Jota Quest. Ele relembrou sua parceria com Anitta na música “Blecaute” (2015), acalmando os ânimos da plateia antes de puxar clássicos como “Na moral” (2002), “Exagerado” (1985), de Cazuza, e “Do seu lado” (2003).

Às 20h30, foi a vez de Henry Freitas, cantor do Rio Grande do Norte, que trouxe sucessos como “Tem café” (2024) e “Me bloqueia”. Apesar de o público não conhecer todas as letras, a apresentação animou o intervalo antes do retorno de Anitta ao palco.

Grammy

Anitta também celebrou no palco sua recente indicação ao Grammy. Seu álbum "Funk generation" foi nomeado na categoria de Melhor Álbum Pop Latino. No entanto, a cantora revelou que não comparecerá à cerimônia, marcada para este domingo (2).

"Se eu fosse para o Grammy, não estaria aqui. Se acontecer, a gente comemora juntos no palco amanhã. E se não for, seguimos a festa mesmo assim!", disse durante entrevista.

O “Ensaios da Anitta” segue para Campinas neste domingo. No Rio de Janeiro, com vendas esgotadas, o espetáculo será nos dias 8 e 9 de fevereiro. Já Curitiba (PR) recebe a apresentação no dia 15, seguida por Florianópolis (SC), no dia 16. São Paulo encerra a turnê com duas datas esgotadas: 22 e 23 de fevereiro.

Raízes mineiras

Durante o evento, Anitta fez questão de lembrar suas raízes mineiras. "Meu avô Raimundo Machado foi quem fez o histórico Presépio do Pipiripau", destacou a cantora.

Criado em 1906 por Raimundo Machado de Azeredo, o Presépio do Pipiripau possui mais de 580 figuras móveis, que representam 45 cenas da vida de Jesus Cristo. Inicialmente, os objetos eram movidos manualmente pelo artesão, mas depois ganharam mecanismos elétricos e hidráulicos. Em 1976, a obra foi transferida para o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, onde permanece até hoje. O presépio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1984, quatro anos antes da morte de seu criador.

A cantora nasceu em 1993, poucos anos depois da morte de Raimundo.

O toque mineiro

Com 15 faixas, Funk Generation explora diferentes nuances do funk, gênero que projetou Anitta para o mundo. Mas uma das canções soou especial para os fãs mineiros: “Sabana” traz elementos do MTG, uma batida característica do funk de Belo Horizonte.

“O funk, a batida das favelas cariocas que ganhou o mundo, faz parte da cultura de quem mora nas favelas brasileiras, de onde venho. Foi considerado inútil e até associado ao crime organizado, um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombra a nossa sociedade. Hoje me sinto realizada e muito feliz em ver que o funk é fonte de inspiração no cenário musical brasileiro e mundial. Um gênero com valor, premiado e admirado”, escreveu Anitta nas redes sociais.

A página “BH é Meu País” já destacou a influência mineira na música. “A nova aposta internacional de Anitta, o álbum Funk Generation, tem um toque de Belo Horizonte: a faixa ‘Sabana’ traz raízes do MTG, conhecido como ‘Funk de BH’, muito utilizado por artistas como MC Rick”, publicou o perfil na época.

O MTG (abreviação de montagem), que mistura elementos do funk carioca com hip-hop, trap e plug, tem ganhado destaque nos últimos anos. A equipe de Anitta confirmou que “Sabana” tem um sample da música “Pelada”, de MC Jacaré, um artista goiano com forte influência do MTG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia