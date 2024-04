Aproveitando o hype do lançamento do álbum "Funk Generation" da cantora Anitta, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), usou o álbum para alertar sobre o fim do pedido de isenção da taxa do ENEM 2024.

Atenção, Funk Generation!



Só está liberado dar stream no novo álbum da @Anitta quem já tiver concluído o pedido de isenção da taxa do ENEM 2024! O prazo final é hoje.



Vejam as condições aqui:https://t.co/TJ5vdSgSus



Estamos combinados? — Geraldo Alckmin ???????? (@geraldoalckmin) April 26, 2024

“Atenção, Funk Generation! Só está liberado dar stream no novo álbum da Anitta quem já tiver concluído o pedido de isenção da taxa do ENEM 2024”, brincou o pessebista.

Os interessados em pedir a isenção de taxa têm até o fim desta sexta-feira (26/4).

Já o disco da Anitta foi lançado na madrugada de hoje e já está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais