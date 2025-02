Morre Boss In Drama, DJ e produtora de Karol Conká e Linn da Quebrada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Morreu neste sábado (1º/2) a DJ e produtora musical Peppa Oliveira, conhecida na cena como Boss In Drama, aos 37 anos. Ela era conhecida por hits como "Lista VIP", "Farofei" e "Toda Doida" ao lado de Karol Conká, além do remix de “A Lenda” com Linn da Quebrada. A notícia foi confirmada pelo jornalista Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito, amigo pessoal de Peppa, em suas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

“Minha amada Boss in Drama, te amo tanto. Queria te ver nesse fim de semana, falamos literalmente ontem. Vou sentir tanto sua falta. Vou te carregar comigo na minha lista vip eternamente. To arrasado. Meu amor será para sempre. Que talento. Você foi tão tão tão incrível”, escreveu Fefito na legenda de uma foto dos dois.

Boss In Drama começou a fazer barulho no cenário musical em 2007, com suas primeiras produções no extinto MySpace. Rapidamente conquistou uma base fiel de fãs e se tornou uma dos grandes nomes da música eletrônica. Ao longo de sua carreira, ela se tornou uma figura essencial na cena noturna de São Paulo, trabalhando com algumas das maiores gravadoras nacionais e internacionais.

Com quase 20 anos de carreira, Peppa Oliveira produziu remixes oficiais para artistas renomados como Nicki Minaj, Ariana Grande, Taylor Swift, Anitta, Linn da Quebrada e, claro, Karol Conká, sua principal parceira musical. Também já fez apresentações em grandes eventos, como Lollapalooza, Rock in Rio, Popload, XXXXperience, Cannes Lions e VMB. Seu primeiro álbum solo, “Pure Gold”, lançado em 2011, foi muito elogiado pela revista Rolling Stone, ficando em sétimo lugar na lista dos melhores discos do ano de acordo com a publicação

A morte de Boss In Drama gerou uma onda de lamento entre amigos e artistas. "Amigo, que notícia triste", escreveu o cantor Romero Ferro. "Arrasado. Ela era um amor de pessoa, além de uma profissional ímpar. Deus a receba e conforte os entes queridos", expressou Igor Tamengão.

"Meu Deus, como assim? Que tristeza", lamentou Bic Muller. "Sem acreditar! Perdemos um ícone de uma geração. Vou guardar para sempre o seu sorriso e o carinho que você tinha ao me encontrar. Nossa cena te agradece pelas músicas", disse o DJ Felipe Guerra.

“Meu Deus, que tristeza!!! Ela era querida e talentosa demais!!!!!”, comentou Drik Barbosa. “Muita luz onde quer que esteja, querida”, desejou Mari Moon.