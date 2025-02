Atriz sobre posts racistas de Karla Sofía Gascón: 'me entristece'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Colega de elenco no filme "Emilia Pérez", Zoë Saldaña se pronunciou sobre a polêmica envolvendo postagens antigas de Karla Sofía Gascón. A atriz norte-americana, que concorre ao Oscar 2025 de Melhor Atriz Coadjuvante pelo longa, afirmou não concordar com as declarações da espanhola.

Zoë falou sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa em Londres. "Isso me deixa muito triste, porque não apoio esse tipo de discurso e não tenho nenhuma tolerância para qualquer retórica negativa contra pessoas de qualquer grupo", declarou, ao comentar as postagens em que Karla atacava o Islã, George Floyd e as próprias políticas de diversidade do Oscar, entre outras questões. As publicações foram feitas no X (antigo Twitter) e resgatadas por seguidores.

Ela continuou: "Só posso atestar a experiência que tive com cada indivíduo que fez parte, que faz parte, deste filme. Minhas interações com eles sempre foram sobre inclusão, colaboração e equidade racial, cultural e de gênero. E isso simplesmente me entristece", lamentou. Karla chegou a pedir desculpas públicas. "Sinto muito pela dor que causei".

Zoë classificou o episódio envolvendo Karla Sofía Gascón como um "retrocesso": "Me entristece que estamos tendo que enfrentar esse retrocesso agora. Mas fico feliz que todos vocês estejam aqui e ainda apoiem "Emilia", porque a mensagem que esse filme traz é tão poderosa, e a mudança que ele pode gerar para comunidades marginalizadas, dia após dia, é importante", afirmou.

A atriz concluiu ressaltando a importância do filme dirigido pelo francês Jacques Audiard: "Nos reunimos para contar essa história, nos reunimos por amor, respeito e curiosidade, e continuaremos a espalhar essa mensagem. Isso é tudo o que podemos dizer agora. Obrigada."