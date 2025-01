'Disney Princesas': Show com canções da Disney estreia em BH

Não dá para negar que há algo encantador nas trilhas sonoras da Disney. Da icônica “Livre estou”, cantada por Elsa em “Frozen” (2013), à clássica “Parte do seu mundo”, interpretada por Ariel em “A pequena sereia” (1989).

Como esquecer “Sentimentos são”, de “A Bela e a Fera” (1991); “Um mundo ideal”, de “Aladdin” (1992); ou “As cores do vento”, de “Pocahontas” (1995)?

Essas canções marcaram diferentes gerações e se tornaram verdadeiros hinos para os fãs da Disney. Desta sexta-feira (31/1) a domingo (2/2), todas estarão no repertório do show “Disney Princesas – O espetáculo”, em cartaz no Grande Teatro do Sesc Palladium.

Princesas da vida real

Derivada do espetáculo homônimo norte-americano, que segue em cartaz nos Estados Unidos com artistas da Broadway no elenco, a produção estreou no Brasil em 2023.

No show, Jullie, Pâmela Rossini e Suzana Santana interpretam três “princesas da vida real” que se reúnem para cantar cerca de 30 clássicos das animações da Disney, acompanhadas pela Maestra Madrinha (a pianista Laura Visconti). Ela assina a direção musical do espetáculo e é responsável pela adaptação dos arranjos.

“É um show empoderado”, diz a cantora, atriz e dubladora capixaba Jullie. “São três mulheres, princesas da vida real, que usam as músicas dos filmes para falar sobre coragem, determinação, sonhos e esperança. Sem contar que temos nossa Maestra Madrinha, que ocupa o lugar na música normalmente reservado aos homens”, acrescenta.

Jullie já está familiarizada com o universo encantado da Disney. Ela empresta sua voz a Julieta Van Heusen (papel de Bridgit Mendler) na versão dublada da sitcom “Os feiticeiros de Waverly Place” e também dubla Jasiri, a filhotinha de hiena da série animada “A guarda do leão”, que dá continuidade à saga do clássico “O rei leão” (1994).

“Princesas” reúne todos os ingredientes do universo Disney, “com muita magia, muitos efeitos e um repertório repleto de canções que todas as pessoas sabem cantar”, afirma o diretor Diego Morais. “Temos momentos incríveis, mágicos, que enchem os olhos e fazem o coração transbordar”, completa.

Príncipes e vilões

Como em qualquer conto de fadas que se preze, o espetáculo inclui músicas de príncipes e vilões icônicos, interpretadas por Thales Cesar. Fãs de “A Bela e a Fera”, por exemplo, podem esperar alusões ao intragável – mas, ao mesmo tempo, engraçado – Gaston, que recorre à vaidade, arrogância e egocentrismo para tentar conquistar Bela.

“Disney Princesas” já passou por 18 países. No entanto, a montagem brasileira traz um toque inédito. “Pegamos o show original e fizemos adaptações, criando a nossa própria versão”, revela Morais.

“Foi uma criação conjunta com a Disney nos Estados Unidos. Lá, o espetáculo é mais voltado para as performances vocais. Aqui, procuramos explorar tanto as interpretações vocais quanto a teatralidade do elenco”, conclui.





"DISNEY PRINCESAS – O ESPETÁCULO"

Roteiro adaptado: Pedro Henrique Lopes. Direção: Diego Morais. Com Jullie, Pâmela Rossini, Suzana Santana, Jéssica Ferreira e Thales Cesar. No Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Nesta sexta-feira (31/1), às 19h; sábado e domingo (2/2), às 15h e às 19h. Ingressos: R$ 180 (plateia 1/inteira), R$ 120 (plateia 2/inteira) e R$ 42 (plateias 3 e 4/inteira), à venda na bilheteria do teatro ou na plataforma Sympla. Meia-entrada na forma da lei.