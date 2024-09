Quem já tem o costume de viajar para a Disney já sabe que há novidades nos parques todos os anos. Apenas nos últimos anos, houve o lançamento de atrações como a de Guardiões da Galáxia, de Ratatouille, de Tron e a repaginada na antiga Splash Mountain, que agora se chama Tiana's Bayou Adventure.

Leia mais: Embarcar rumo ao sonho encantado da Disney está mais perto

Para os próximos anos, a Disney já anunciou a construção de novas áreas e atrações, além de novos shows e condições especiais para quem se hospedar em um resort do complexo Walt Disney World.

A partir de janeiro de 2025, quem ficar hospedado em qualquer resort da Disney terá entrada gratuita em um dos parques aquáticos do complexo. A promoção é válida apenas para o dia do check-in. Os dois parques aquáticos do complexo, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park e o Disney’s Blizzard Beach Water Park, funcionam em determinadas temporadas do ano, de forma não simultânea. Atualmente, o Blizzard Beach Water Park está fechado.

O que a Cinthia Douglas, diretora de vendas e marketing da Disney Destinations para a América Latina, recomenda é que caso o passageiro chegue muito à noite, ele passe a primeira noite em outro hotel para que no dia seguinte aproveite o benefício.

Parada Noturna

A partir do ano que vem, o Magic Kingdom voltará a ter uma parada noturna. A “Disney Starlight” está prevista para chegar durante o verão americano de 2025 e contará histórias de personagens como Peter Pan, Elsa, Anna e a família Madrigal.

A Disney ainda anunciou a maior expansão do Magic Kingdom, com a construção de uma área temática de vilões e área inspirada no filme “Carros”, da Pixar. Os dois novos espaços serão construídos atrás da atração “Big Thunder Mountain”. As obras estão marcadas para começar no ano que vem.

No EPCOT, a atração reformada “Test Track” será reinagurada em 2025. Além disso, o parque ganhará um lounge na atração e símbolo icônico do parque “Spaceship Earth”, com vista para a estátua de Walt Disney.

O Hollywood Studios também terá uma nova área inspirada no filme “Monstros S.A.” que contará com a primeira montanha-russa suspensa de qualquer parque da Disney. As obras devem começar em 2025, mas não há previsão de lançamento.

A atual área da “Dinoland” no “Animal Kingdom” será transformada em uma nova área inspirada nos filmes “Encanto” e “Indiana Jones”.As obras estão previstas para começar ainda neste ano e finalizadas em 2027.