A reportagem do Estado de Minas foi convidada pela Azul e pela Disney a passar uma semana em um resort em Orlando e visitar cinco parques temáticos do mundo encantado. Conhecer os lugares, ver de perto seus personagens favoritos e passar o dia andando nas atrações foi a realização de sonho ao visitar o universo de Walt Disney World, em Orlando, na Flórida. E agora será mais prático para todos os brasileiros. Com a Frota mais Mágica do Mundo completa, com cinco aviões temáticos, a Azul Linhas Aéreas traz a magia do mundo Disney para os céus de todo Brasil.



O lançamento mais recente da Azul é a aeronave do Pateta. Além dele, a frota já conta com os aviões do Mickey, Minnie, Donald e Margarida. Os aviões temáticos fazem voos nacionais e podem ser encontrados nos principais aeroportos do Brasil. Para a Azul, a Frota Mais Mágica do Mundo reforça a parceria entre a companhia e o Walt Disney World Resort. Segundo a gerente de marketing da Azul, Tariana Cruz, a frota veio para conectar a magia da Azul e da Disney com a magia de quem ama voar. “É um orgulho ter a confiança do Grupo Disney”.

Voos diretos

A companhia aérea oferece voos diários do Brasil para Orlando e Fort Lauderdale - cidades da Flórida escolhidas estrategicamente pela companhia aérea para atender ao público que pretende ir à Disney. A Azul oferece voos diários saindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. No Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os voos ocorrem todas as quintas e sábados. E do Aeroporto Internacional do Recife, os voos estão programados para as terças, quartas e sextas.

A partir de outubro até março de 2025, a Azul ampliará a frequência de voos que saem de Campinas até o Aeroporto Internacional de Orlando para atender ao público da alta temporada. Os voos extras aos sábados se somam à frequência atual de viagens.

Além dos voos, a Azul ainda oferece a possibilidade do passageiro comprar os ingressos para os parques temáticos e se hospedar em um resort Disney com as promoções e pacotes da Azul Viagens.