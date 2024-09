Mickey, Minnie, Pato Donald, os esquilos Tico e Teco, Pateta e Pluto dão as boas-vindas no Parque Magic Kingdom, em Orlando

Muitas pessoas acreditam que a Disney é um destino exclusivo para crianças. Mas isso não passa de história. A verdade é que não há quem não se divirta e se encante ao entrar na área do Walt Disney World. Prepare os lenços, porque você vai se emocionar, encontre o sapato mais confortável que você tiver no armário e esteja pronto para andar mais de 25 mil passos por dia. E, ao chegar no hotel na parte da noite depois de um dia inteiro no parque, não tem como não se emocionar ao lembrar do abraço que você deu no Mickey, nas princesas que você viu pelo parque, nas divertidas atrações que você andou e nos espetáculos maravilhosos que você assistiu.



A Disney é muito mais que um complexo de parques. Ela mexe diretamente com o seu lado afetivo e emocional. É surpreendente, mágico e incrível. Olá, eu sou a Bel Ferraz, jornalista do jornal Estado de Minas e visitei pela primeira vez a Disney. Reencontrei a minha criança interior quando cheguei em Orlando e dificilmente irei me desapegar dela. O que ninguém me contou é que eu vivi os sonhos que eu nunca imaginei que tivesse sonhado na semana que eu passei no Walt Disney World. Cada parque é encantador de forma única e mexe com a imaginação do público de forma inigualável.



Conheça os parques

O Walt Disney World de Orlando conta com quatro parques temáticos clássicos e dois parques aquáticos. O Magic Kingdom Park, EPCOT, Animal Kingdom e Hollywood Studios são os parques com atrações, shows, apresentações e espetáculos diversos e ficam abertos o ano todo.

Os parques aquáticos Disney’s Typhoon Lagoon Water Park e o Disney’s Blizzard Beach Water Park funcionam em determinadas temporadas do ano, de forma não simultânea.



Magic Kingdom Park

Com 18 min de duração, o espetáculo de fogos e luzes Happily Ever After" encerra o passeio no Magic Kingdom Park Bel Ferraz/EM



O nome já fala por si só. O “Magic Kingdom Park” foi inaugurado em 1971 e é o primeiro parque do complexo. Hoje, ele conta com mais de 60 atrações e experiências para todas as idades. Logo ao chegar no parque, é quase impossível conter a emoção e a empolgação. O Magic Kingdom te transporta para um mundo encantado onde você se sente próximo a todas as princesas e personagens dos clássicos filmes da Disney.

Ao passar pela praça principal, é possível ver o Castelo da Cinderela ao fundo e não há idade que não fique arrepiado com a cena. Caminhar pela Main Street - rua principal do parque - é como caminhar na vizinhança do Mickey. Nada te fará esquecer como é entrar no Magic Kingdom pela primeira vez.

Mas muito se engana quem pensa que o parque é apenas a Mais Street. Há outras cinco áreas para explorar e curtir as atrações. Quem gosta de um ambiente mais futurista pode ir direto para a “Tomorrowland” - Terra do Amanhã. É lá que está uma das mais novas atrações do Magic Kingdom, a montanha-russa “TRON Lightcycle Run”. Com a temática do filme Tron, a atração consiste em pilotar uma moto em alta velocidade.

Além dela, a “Tomorrowland” conta com a “Space Mountain” que é uma montanha russa no escuro que simula uma viagem espacial dentro de um foguete. Vale a pena conferir ainda as atrações “Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin” e a “Tomorrowland Sepeedway”.

Logo atrás do castelo, há a “Fantasyland”.Lá você tem a chance de encontrar com as irmãs da Cinderela, Anastasia e Drizella, com o ursinho Pooh e outros diversos personagens do mundo Disney. Você pode também marcar um horário na famosa “Bibbidi Bobbidi Boutique”, que transforma crianças em princesas elegantes e cavaleiros valorosos.

O restaurante “Be Our Guest” com a temática do filme “A Bela e a Fera” também fica na Fantasyland, mas é necessário marcar horário para o almoço e jantar - e você ainda tem a chance de encontrar com a Fera durante a refeição.

De atração, a “Seven Dwarfs Mine Train” é um passeio animado através das minas dos amigos da Branca de Neve. No final, o público pode ainda ver uma festa na casa dos anões. A “Liberty Square” é uma das menores áreas do Magic Kingdom. Com vista para o lago, quem passa por ela pode aproveitar o passeio clássico pelas travessuras da atração “Haunted Mansion”.

A “Adventureland” te leva para o mundo do filme Piratas do Caribe. A atração do filme te faz viajar pelos cenários do filme em um barquinho e ver o capitão Jack Sparrow de perto. Na “Frontierland” você é levado diretamente para o Faroeste. Lá você pode curtir a montanha russa “Big Thunder Mountain” e se refrescar um pouco na atração “Tiana's Bayou Adventure”.

O “Happily Ever After” é, provavelmente, o espetáculo mais conhecido da Disney. Ele acontece no Castelo da Cinderela, na área da Main Street. É um incrível show de fogos de artifício que usa luzes, lasers e efeitos especiais, além de uma trilha sonora com versões contemporâneas de canções Disney. O espetáculo de 18 minutos ainda faz projeções no castelo e em outros prédios da rua principal do parque. É a forma perfeita de finalizar o dia no Magic Kingdom.

Imperdíveis no Magic Kingdom

TRON Lightcycle Run

Space Mountain

Seven Dwarfs Mine Train

Big Thunder Mountain

Tiana's Bayou Adventure

EPCOT

"Spaceship Earth", no EPCOT, é o símbolo icônico do parque e um ótimo ponto para fotos Bel Ferraz/EM

O EPCOT é o segundo parque temático do Walt Disney World e foi inaugurado em 1º de outubro de 1982. Como parte de uma recente reimaginação de vários anos, o parque introduziu novas atrações, experiências de entretenimento, jardins e praças. Nesse parque, é possível dar uma volta ao mundo em poucas horas, experimentar comidas de diferentes países e ver de perto monumentos históricos.

Andar pelo EPCOT faz você se sentir um verdadeiro mochileiro pelo mundo. Não importa quantos dias você reserve para o parque, sempre terá mais coisa para ver e experimentar. Muito além da volta ao mundo, as atrações do EPCOT são fantásticas e o show noturno é inesquecível.

Logo ao entrar no parque, a primeira atração é a “Spaceship Earth”. O passeio é uma viagem no tempo até o alvorecer da humanidade, quando os primeiros homens pintavam nas paredes das cavernas. A “Spaceship Earth” mostra grandes momentos da história da humanidade e a criação de inovações incríveis, que possibilitaram as tecnologias de comunicação dos nossos dias. Além da atração, a Spaceship é o símbolo icônico do parque e um ótimo ponto para fotos.

Melhor novidade

A montanha-russa do “Guardiões da Galáxia” é a mais nova novidade do EPCOT e é - na opinião dessa repórter - a melhor atração da Disney. A atração é uma das maiores montanhas russas cobertas do mundo e gira 360º. Além disso, o passeio usa a trilha sonora do filme, ou seja, cada ida na atração proporciona sensações diferentes devido a música de fundo.

Como ela é uma atração nova, é necessário entrar na fila virtual que é aberta todos os dias às 7h e 13h no aplicativo My Disney Experience. Para entrar na fila, é necessário ter um ingresso válido para o EPCOT no dia e, para a fila de 13h, estar dentro do parque.

Viagens sensoriais

A “Mission: Space” te dá a opção de escolher entre uma emocionante simulação de missão para Marte ao estilo da NASA e de um tranquilo passeio espacial pela órbita da Terra. Claro que nada te impede de sair de um e entrar no outro, porém, a jornada para Marte é mais intensa. Ela gira e balança, simulando a velocidade e força G do lançamento e reentrada de uma nave espacial na Terra. Pessoas que enjoam com movimento tendem a escolher o passeio pela órbita da Terra, que usa um simulador que oferece movimentos leves e não gira, sendo menos provável que cause enjoos.

A atração “Soarin' Around the World” simula um voo de asa-delta sobrevoando as maravilhas do mundo, naturais e construídas pelo ser humano. O passeio mostra belezas como a Grande Muralha da China, as Grandes Pirâmides do Egito e o Taj Mahal, na Índia, o Monument Valley, as Ihas Lau em Fiji e as poderosas Cataratas do Iguaçu, na América do Sul. É uma atração leve, maravilhosa e para todas as idades.

Ao começar a dar a volta ao mundo, no “World Showcase”, a atração “Remy's Ratatouille Adventure” - atração inspirada no filme “Ratatouille” - que fica na área da França é uma parada obrigatória. Com experiência 4D, você se junta ao Chef Remy enquanto corre, pula e desliza pela agitada cozinha, pelo salão e pelas paredes do famoso restaurante Gusteau’s em Paris. A atração ainda atende todas as idades e costuma ter uma fila de espera de 40 minutos.

Ao seguir pela volta ao mundo, na Noruega, você pode tirar uma foto com as irmãs Elsa e Anna, no filme “Frozen”, e embarcar para o mundo de Arendelle em um passeio musical na atração “Frozen Ever After”. O percurso de barco em águas lentas e com pequenas quedas te leva para o mundo azul congelante da Montanha do Norte e para o encantador palácio de gelo de Elsa.

Todas as noites, o EPCOT apresenta o espetáculo noturno “Luminous The Symphony of Us”. Impossível não se emocionar com os fogos de artifício, chafarizes, músicas e luzes embalados por uma composição original. O show acontece às 21h no lago da área “World Showcase”. É a forma perfeita de encerrar o dia no parque.

Imperdíveis no EPCOT

Guardiões da Galáxia

Soarin' Around the World

Remy's Ratatouille Adventure

Frozen Ever After

Luminous The Symphony of Us



Hollywood Studios

Tire foto na espaçonave Millennium Falcon e veja de perto os personagens de Star Wars Bel Ferraz/EM

Glamuroso e moderno. Essa é a primeira impressão ao entrar no Hollywood Studios. Uma das belezas da Disney é a forma como cada parque te leva para um lugar mágico e muito específico. O Hollywood Studios celebra o cinema e traz áreas inteiras, shows e atrações dedicadas a filmes queridos. Amantes de “Toy Story” e “Star Wars" vão querer passar horas - talvez dias - no parque para conseguir explorar cada detalhe.

Mas não é só o glamour que faz o Hollywood Studios ser inesquecível. Para quem gosta de adrenalina e aventura, duas das mais radicais atrações da Disney estão no parque. A “The Twilight Zone Tower of Terror” fica localizada na área “Sunset Boulevard” do parque. A atração é inspirada na série de televisão “The Twilight Zone”, que foi ao ar de 1959 a 1964. Explorar a recepção abandonada do hotel e entrar no elevador mal-assombrado da atração é uma das partes mais emocionantes do passeio.

Bem ao lado, está a “Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith”, uma das mais rápidas e radicais do mundo Disney. A atração te leva para dentro de um estúdio musical em Hollywood, onde a banda de rock Aerosmith está finalizando uma sessão de gravação. Rapidamente, a empresária da banda avisa que eles estão atrasados para um show do outro lado da cidade e a banda convida você para ir junto e um rápido passeio de limusine. A montanha russa do Aerosmith é uma das atrações mais concorridas do parque. Vale a pena chegar cedo para não correr riscos de ficar sem experimentar.

A “Mickey & Minnie's Runaway Railway” é a primeira atração dos parques Disney em que o Mickey e seus amigos são as grandes estrelas. É uma atração leve e divertida, que faz o público embarcar em um passeio maluco em um trenzinho comandado pelo Pateta.

A “Toy Story Land” é o destino certo para quem quer ver de perto e tirar foto com o xerife Woody, Buzz Lightyear, Jessie e todos os outros brinquedos do menino Andy. A “Slinky Dog Dash” é a montanha russa do cachorro com corpo de mola chamado Slinky nos filmes e é uma atração divertida para toda a família.

Ainda na “Toy Story Land”, vale a pena conferir a pontaria na “Toy Story Mania!” e dar uma voltinha animada com as crianças na “Alien Swirling Saucers”.

Saga Star Wars

Os amantes de Star Wars podem enlouquecer ao visitar a galáxia muito, muito distante da área “Star Wars: Galaxy’s Edge”. O mundo inspirado em Star Wars te faz viajar para o universo dos filmes. Tire foto na Millennium Falcon, encontre produtos personalizados e veja de perto o universo Star Wars.

A “Rise of the Resistance” é diferente de todas as atrações da Disney. Você tem a chance de se juntar à Resistência em uma batalha contra a Primeira Ordem, mas a missão corre risco quando a nave é capturada. Uma equipe camuflada de combatentes da Resistência - incluindo Rey e BB-8 - está a postos para ajudar na fuga. A “Rise of the Resistance” é uma atração para todas as idades.

Ainda no mundo Star Wars, não perca a oportunidade de pilotar a Millennium Falcon. Seis pessoas divididas em dois pilotos, dois atiradores e dois engenheiros embarcam em um voo ousado e divertido.

No Hollywood, você ainda pode tirar foto com o Olaf - do filme “Frozen”, Edna Moda - do filme “Os Incríveis”, e com o Chewbacca - de “Star Wars”.

No final do dia, o Hollywood Studios apresenta o fantástico show “Fantasmic!” que, na opinião dessa repórter, é o show mais bonito e emocionante do complexo Disney. Com efeitos especiais incríveis, acrobacias emocionantes, pirotecnia fascinante e uma trilha sonora grandiosa, o Fantasmic mostra o Mickey regendo as águas e fazendo aparecer cenas marcantes de sua história no lago.

No show, consiste em um sonho do Mickey que se transforma em um pesadelo quando os principais vilões da Disney invadem a mente dele. Mickey precisa usar toda a sua imaginação para vencer os vilões e pegar o controle do seu sonho de volta.

Se eu voltasse mil vezes no Hollywood Studios, em todas as mil vezes eu estaria na primeira fila para assistir ao fantástico musical noturno ao ar livre. Emocionante, arrepiante e maravilhoso.

Imperdíveis no Hollywood Studios

The Twilight Zone Tower of Terror

Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith

Slinky Dog Dash

Rise of the Resistance

Fantasmic!

Animal Kingdom

"Na'vi River Journey é uma um passeio de barco pelos rios de Pandora, no Universo Avatar Walt Disney World/Divulgação

Verde e arborizado, o Animal Kingdom é o parque certo para quem quer curtir um dia de diversão em meio à natureza e aos animais. Inaugurado no dia 22 de abril de 1998, Dia da Terra, o Animal Kingdom é o maior parque temático do Walt Disney World. Além das atrações e emoções explosivas do mundo Disney, o parque oferece encontros impressionantes com animais, shows e entretenimento inesquecível.

O símbolo icônico do parque, a Árvore da Vida, homenageia os animais e o lugar que todos compartilham no grande Ciclo da Vida. Com 145 pés de altura, a árvore apresenta mais de 300 animais esculpidos em seus troncos e raízes entrelaçadas. É um local perfeito para tirar fotos e guardar a vista na memória.

Mundo de Avatar

Uma das atrações mais incríveis e surpreendentes da Disney é o “Avatar Flight of Passage”, que fica na área “Pandora - O Mundo de Avatar” no Animal Kingdom. Ao entrar na área de Pandora, é impossível não se sentir dentro do filme e ter quase a certeza que o personagem Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, sairá de algum canto para te acompanhar pelo local. Além do espaço, a atração faz você voar em um grandioso banshee das montanhas - a ave usada pelos personagens no filme Avatar - em uma expedição emocionante por Pandora. A vista, o cheiro e até o banshee te transportam diretamente para Pandora e, quando acaba, a vontade é de voltar para a fila e viver a experiência novamente.

Ainda em Pandora, o “Na'vi River Journey” é uma outra atração para quem quer se sentir dentro do filme de uma forma mais clássica. Em um barco, você passa por uma série de cavernas e atravessa uma floresta tropical bioluminescente vibrante, com cenas e sons de plantas e criaturas exóticas por todos os lados, até mesmo sobre a sua cabeça. É uma atração tranquila e bela, para todas as idades.

Safari e adrenalina

Quem gosta de adrenalina pode atravessar o parque e ir direto para a “Expedition Everest”, localizada na área Ásia do parque. Depois de uma subida íngreme, o trem ganha velocidade e atravessa a escuridão. De repente, um trilho quebrado e retorcido aparece na sua frente e você avista a sombra do Abominável Homem das Neves na parede da montanha. No meio das curvas e quedas rápidas em alta velocidade, não se esqueça de sorrir para foto e rir da cena no final.

Perto da “Expedition Everest”, o “Kali River Rapids” é obrigatório para quem quer se refrescar e curtir uma aventura na água. Também na área Ásia do Animal Kingdom, o “Kali River” é uma atração em um barco levado pela correnteza em meio a uma exuberante selva no coração da Ásia. De repente, a calma da selva é interrompida por uma queda de 20 pés de altura. Você com toda certeza irá se molhar nessa atração. Levar uma muda de roupa é uma opção e há a possibilidade de deixar mochilas e outros pertences em um armário próximo a entrada do “Kali River”. Mas se você escolher visitar o Animal Kingdom entre junho e agosto, além da diversão, a água irá te ajudar a aliviar o intenso calor do verão da Flórida.

Além das atrações, o Animal Kingdom tem shows e apresentações incríveis. Vale a pena conferir o espetáculo teatral do “Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond!”, inspirado em “Procurando Nemo”, e o “Festival of The Lion King”, inspirado em “O Rei Leão”, que conta com música, acrobacias e animação em 30 minutos de show.

Quem visita o Animal Kingdom ainda tem a chance de entrar na mais longa atração da Disney. O “Kilimanjaro Safaris” fica localizado na área Africa do parque e dura 18 minutos. A atração é um veículo aberto que faz um passeio com guia por uma exuberante savana africana para que o público possa vislumbrar animais vivendo livremente. O “Kilimanjaro Safaris” abriga mais de 30 espécies vivendo em 110 acres de lindas planícies abertas, paisagens de florestas com muita sombra e pântanos acidentados. Veja de perto hipopótamo, girafas, guepardos, crocodilos, elefantes, hienas, zebras e um belo leão. Como os animais são independentes, cada ida no safari é uma experiência única e emocionante. Um ótimo jeito de finalizar o dia no Animal Kingdom.

Imperdíveis no Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage

Expedition Everest

Kali River Rapids

Festival of The Lion King

Kilimanjaro Safaris







Typhoon Lagoon Water Park

O parque aquático Typhoon Lagoon Water Park é a pedida certa para quem quer se refrescar em meio ao verão quente de Orlando. Com a temática que imita a passagem de um tufão em uma ilha tropical, o Typhoon Lagoon Water Park tem a maior piscina com ondas da América do Norte, com ondas de quase dois metros.

De atração, vale a pena se aventurar em ao menos um dos três tubos de fruta da montanha russa aquática “Crush 'n' Gusher”. Descer com um amigo em um tobogã de 400 pés de comprimento em uma boia foi, definitivamente, um dos pontos altos da viagem.

A partir de janeiro de 2025, quem ficar hospedado em qualquer resort da Disney terá entrada gratuita em um dos parques aquáticos do complexo. A promoção é válida apenas para o dia do check-in. O que a Cinthia Douglas, diretora de vendas e marketing da Disney Destinations para a América Latina, recomenda é que caso o passageiro chegue muito à noite, ele passe a primeira noite em outro hotel para que no dia seguinte aproveite o benefício.

Felicidade ao redor

Ao lado de seus personagens queridos, a jornalista Bel Ferraz confidencia: "chorei de emoção e nunca vou esquecer de nada que vivi" Arquivo Pessoal

A parte mais bonita dos meus dias na Disney, era olhar para o lado e ver as pessoas ao meu redor sorrindo e transbordando felicidade. Algo que a Manoela Gentil Bopp, que trabalha na área de marketing da Disney, me contou é que eles trabalham para verem as pessoas felizes. E como eu fui feliz nessa uma semana. Quantos risos eu dei, como me diverti, como chorei de emoção e nunca vou esquecer de nada que vivi nesse tempo. A verdade é que voltei para casa já planejando a próxima ida ao Walt Disney World.



*A jornalista viajou a convite da Azul e da Disney