Quando o assunto é diversão a Flórida nos Estados Unidos é um dos roteiros turísticos mais desejados pelos brasileiros, ainda mais para quem tem filhos e quer conhecer os incríveis parques da Disney, Universal e tantos outros. Mas a região revela encantos que vão muito além desses roteiros conhecidos. Uma região rica de atrações para todo tipo de público com paisagens de tirar o fôlego, uma gastronomia diversa e um povo hospitaleiro.



Primeira parada: Kennedy Space Center - o parque da Nasa. Antes que diga que você não é muito ligado à ficção científica ou coisas sobre planetas e astronautas, começo dizendo que eu também nunca fui assim, tão ligado a essa temática. Porém meu conceito mudou completamente ao visitar o Kennedy Space Center. Começamos nossa viagem visitando este incrível parque, que foi fundado em 1962. Ele está um pouco afastado da cidade, fica a cerca de uma hora e meia de Orlando. O lugar é encantador e conta a história da exploração do espaço desde o lançamento do primeiro foguete em 1958.

Museu da Nasa transforma antigos foguetes em parques temáticos na Flórida Space Shuttle Atlantis/Divulgação

Entre as atrações, mais parecidas com um museu, nos deparamos com a história do ônibus espacial Atlantis. Um filme conta a história de desenvolvimento da aeronave e da corrida espacial. O visitante tem acesso à nave original com suas dimensões absolutamente indescritíveis. O primeiro voo do Atlantis foi realizado em 1985 e o último em 2011. Outra atração imperdível do parque é o Shuttle Launch Experience – um divertido simulador que você vai ter a sensação de estar decolando de uma nave espacial. Simulando gravidade zero, é preciso ter bom estômago para suportar a "missão“. Toda a visita ao Parque da Nasa é realizada em um ônibus, que entre embarques e desembarques, um guia eletrônico conta a história da exploração espacial.

Surpresa

Estávamos passeando pelo parque após o almoço e observamos uma movimentação grande dos visitantes e resolvemos seguir o fluxo. Para a nossa surpresa, estávamos a poucos minutos do lançamento de um foguete espacial. No dia 6 de outubro, às 14h06, o foguete Atlas V, da United Launch Alliance (ULA), um projeto da Kuiper em parceria com a Amazon, ia partir dali mesmo, há poucos quilômetros de nós. O foguete decolou do Complexo de Lançamento Espacial-41 na Estação Espacial do Cabo Canaveral, Flórida, e a imagem é impressionante. Na arquibancada era possível ver o foguete através de um telão instalado e, ao fundo, o pequeno foguete preparado para decolar. Com direito à contagem regressiva, ele então partiu do solo como uma bola de fogo. O barulho emitido demora algum tempo para ser ouvido mas o estrondo é bem alto.



100 anos de magia

No verão norte-americano, parques da Flórida são atrativos para milhares de visitantes do mundo todo Briam Smith/ AFP

No segundo dia da viagem visitamos o Magic Kingdom, o mais emblemático parque da Disney, com direito a Castelo da Princesa, desfile dos personagens, atrações radicais e um calor de quase 40 graus. O lugar é realmente mágico como vemos nas fotos, mas a grandiosidade e atmosfera só são sentidas quando realmente estamos lá. Tudo é pensado para trazer conforto e encantamento ao turista e sua família. Para suportar as filas e o calor intenso, os restaurantes oferecem água e gelo gratuitamente, mas você também pode optar por comprar refil de refrigerante e se esbaldar durante todo o dia pagando apenas uma vez.

O Magic Kingdom atrai turistas de todo planeta e as famílias não poupam esforços para incluir os pequenos nas atrações. A quantidade de carrinhos de bebês estacionados na Fantasyland - espaço diversas atrações para os pequenos dão a dimensão e a grandiosidade do parque que recebe anualmente mais de 15 milhões de turistas. Você ainda vai assistir ao desfile Disney Festival com os principais personagens que contam a história de 100 anos da Disney. Quando o fim de tarde vai se aproximando, e o sol já não está tão desafiador, é hora de ir embora e descansar para continuar, nos outros dias, a maratona de parques. Quem está com criança ou pessoas idosas o ideal é intercalar os parques com atrações menos exaustivas. E existe um mundo de atrações para além dos parques.

Refúgio verde

Apresentação de golfinhos e orcas encantam os visitantes no parque aquático SeaWorld Alysson Lisboa Neves/Esp.EM

Os turistas que visitam Orlando, buscam, claro, diversão em uma maratona de parques que incluem o Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Sea World, Universal Studios, Hollywood Studios entre outros. É fundamental colocar no roteiro alguns desses parques porque é o mesmo que ir em Roma e não ver o papa. Mas quem viaja principalmente no verão - onde as temperaturas chegam fácil aos 35 graus, o passeio pode desgastar não apenas os pequenos, mas toda a família. Por isso, intercalar alguns dias de parque com programas mais leves pode ajudar a recuperar o corpo e evitar um estresse muito grande.

Localizado na International Drive, o Icon Park é um desses espaços de alento para quem busca um pouco mais de tranquilidade e um dia menos cansativo, principalmente para quem viaja com crianças. O complexo de lazer tem mais de 50 atrações incluindo o museu de cera Madame Tussauds, roda gigante com 120 metros de altura, o Aquário Sea Life e excelentes restaurantes. De fácil acesso para quem está hospedado na região, o Icon Park é um espaço a céu aberto rodeado por belas avenidas, área verde e clima de cidade do interior.



Museu de cera

Fomos conhecer as celebridades no museu de cera Madame Tussauds. Ficamos impressionados com o realismo das figuras como o craque Neymar, as atrizes Angelina Jolie, Audrey Hepburn, Emma Watson. O museu é separado por temáticas que vão desde grandes nomes da história, passando pela liga da justiça, filmes, estrelas de Hollywood e estrelas da música pop. O mais interessante do tour é que o espaço está preparado para que você possa fotografar e fazer selfies à vontade. Podemos sentar ao lado de Steven Spielberg ou na bicicleta do filme E.T, por exemplo. É possível adquirir bilhetes para diversos outros passeios dentro do parque ou comprar os ingressos separadamente.





Fique ligado

Rise of the Resistance é uma das atrações da área Star Wars no Hollywood Studios Alyssson Lisboa Neves/Esp.EM

Em outubro os parques costumam ficar lotados, mas um volume suportável de turistas. Para os parques do Complexo da Disney a primeira dica é comprar o Genie+ (o antigo passaporte fastpass) que vai permitir encurtar as filas nos brinquedos mais concorridos. Nos dias em que estávamos lá, as filas chegavam a 90 min, em média. Com o passaporte, o tempo diminui consideravelmente e o passeio fica menos cansativo. É preciso comprar bem cedo no dia que for ao parque, isso porque há um número limitado disponível. Infelizmente, não é possível adiantar essa compra no site oficial da Disney.

Viajamos eu e as minhas filhas, Luiza de 27 anos e Gabriela de 10. Importante ressaltar que essa idade, de 10 anos, é excelente para levar seu filho a Orlando. Além da criança ter estatura para ir a todos os brinquedos, as crianças estão na fase de transição porque ainda se encantam com os personagens infantis e lúdicos, mas também adoram a adrenalina dos brinquedos mais radicais.

Gastronomia



Almoçamos o autêntico churrasco feito com brasa lenta e defumado - que eles chamam de smoked. O Brother Jimmy's, fundado no final da década de 1980 é um restaurante tipicamente norte-americano que tem uma decoração com peças de automóveis antigos. Pedimos uma tábua de carnes variadas com batatas e experimentamos os deliciosos molhos da casa. Todo lugar que visitamos nos EUA tem sempre um atendimento cordial e rápido. Além de churrasco, você encontra também restaurantes de comida italiana (Carrabba's Italin Grill); Uncle Julio's - comida mexicana, além de cafés, doces, sorvetes e, claro, os famosos hambúrgueres.



Se quiser economizar e não gastar com comida nos parques, uma dica importante é passar no dia anterior em uma loja do Walmart, ou outro supermercado perto do seu hotel, e comprar lanches práticos como snacks e guloseimas, que custam em média 3 ou 4 dólares. Optamos por hambúrgueres e sanduíches naturais, que nos parques não custam menos que 15 dólares. Uma economia e tanto.

Serviço:

Voamos pela Copa Airlines – companhia aérea que tem o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um dos pontos de partidas no Brasil. Fizemos uma escala no Panamá e, com mais quatro horas, chegamos ao moderno aeroporto de Orlando na Flórida. Depois de passar pela imigração, fomos buscar o carro que alugamos na agência Dollar, tudo muito bem sinalizado, rápido e sem burocracia. Depois disso, já seguimos direto para o hotel que fica na charmosa cidade de Kissimmee, há 28 quilômetros do Aeroporto. O Hampton Inn & Suites Orlando-South Lake Buena Vista é um hotel padrão 4 estrelas e que está bem familiarizado com os turistas brasileiros por conta da sua localização, próximo 15 quilômetros do complexo da Disney.

Para saber mais, acesse o site Visit Orlando