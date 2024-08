A D23 Expo 2024, convenção bianual da Disney, trouxe uma enxurrada de novidades para os fãs da própria Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. O evento, realizado no último fim de semana, revelou uma série de lançamentos que prometem agitar os próximos anos no mundo do entretenimento.







Confira as novidades:





Um dos anúncios mais aguardados foi o de Frozen 3. A Disney confirmou que a nova aventura de Elsa e Anna será dividida em duas partes, com a primeira prevista para estrear em 2027. A expectativa é que o filme explore novas dimensões do reino de Arendelle e traga desafios ainda maiores para as irmãs.





James Cameron subiu ao palco para revelar o título oficial do terceiro filme da franquia Avatar: Avatar: Fire and Ash. O diretor prometeu que o novo filme levará os personagens a territórios desafiadores e emocionantes. A estreia está marcada para 19 de dezembro de 2025.





A Pixar também surpreendeu ao anunciar Toy Story 5. O teaser exibido durante o evento mostrou Woody, Buzz e seus amigos enfrentando um novo desafio: a criança que deveriam entreter prefere passar mais tempo com dispositivos eletrônicos. O filme está previsto para o verão de 2026.





Além desses grandes anúncios, a Disney revelou uma série de outros projetos, incluindo um live-action de Lilo & Stitch, a continuação de Moana e uma nova série da Pixar chamada Dream Productions, que expande o universo de Divertida Mente.