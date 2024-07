Cena do filme 'Divertida Mente 2', com novas emoções

O mais recente sucesso da Pixar, Divertida Mente 2, continua a quebrar recordes e agora se junta à seleta lista dos filmes com as melhores bilheterias de todos os tempos. A animação não só ultrapassou a marca de US$ 1,2 bilhão em arrecadação mundial, mas também superou dois capítulos da saga Star Wars.

Com o valor faturado, Divertida Mente 2 se tornou o 25º filme de maior bilheteria na história do cinema. A produção da Pixar ultrapassou sucessos como Homem de Ferro 3, Minions e Capitão América: Guerra Civil, posicionando-se logo atrás de Os Incríveis 2 e Velozes e Furiosos 8, segundo informações do site Deadline.com, especializado em cinema.

O filme já havia alcançado um feito inédito ao ser o primeiro de 2024 a arrecadar mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais. Em apenas 19 dias de exibição, Divertida Mente 2 já acumulou US$ 1,014 bilhão ao redor do mundo, superando a marca anterior estabelecida por Barbie, lançado em julho de 2023 no Brasil.

Confira a lista completa: