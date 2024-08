Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram em uma casa de shows no Rio de Janeiro, no último sábado (10) e chamaram atenção pelo climão nos bastidores. Os irmãos sequer se falaram antes de subirem ao palco.

Luciano chegou primeiro e atendeu a imprensa separado do irmão. Depois, ficou no camarim dele, que é separado do de Zezé. Já o irmão mais velho veio no próprio jatinho com a mulher, Graciele Lacerda, que está grávida do cantor e falou com a imprensa somente no fim do show, sem a presença do irmão.









No palco, no entanto, quando as cortinas se abriram, Zezé e Luciano deram as mãos, se abraçaram e cantaram juntos.

Não é de hoje que a falta de sintonia da dupla fora dos shows tem chamado a atenção dos fãs. Luciano segue realizando seus projetos solos e tem preferido ficar distante das polêmicas envolvendo o irmão e a família.





Na semana passada, por exemplo, Luciano chamou a atenção por não comparecer ao aniversário de 80 anos da mãe, Dona Helena, e desfalcar a foto da matriarca com os filhos de Francisco. Ele estava em São Paulo, onde aconteceu a festa, e sequer curtiu ou comentou a foto postada por Zezé com os outros irmãos e a mãe.





À imprensa, Luciano garantiu que seguirá cantando com Zezé e que ambos seguirão fazendo seus projetos solos. Ele, com o gospel, e o irmão com show “Rústico”.