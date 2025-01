Homem diz ter sido vítima de estupro e público relata furtos em show de Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos relatou ter sido estuprado durante o show da cantora Anitta -realizado para a turnê "Ensaios da Anitta"- que aconteceu no último domingo (26) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo o relato feito à polícia civil, ele teria sido dopado em algum momento da apresentação e não se recordaria de nada que aconteceu depois.

Fontes próximas à polícia afirmam que o homem teria sentido dores em seu orifício anal após acordar no dia seguinte, o que o levou à registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Ele estava com um grupo de amigos durante o evento.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto, as providências para identificação dos envolvidos estão em andamento, e uma requisição de exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) já foi encaminhada.

Além do caso em questão, as redes sociais foram tomadas por relatos envolvendo bebidas batizadas e celulares e carteiras furtadas durante o show. A apresentação também ficou marcada pela forte chuva que aconteceu no interior paulista.

Segundo o portal G1, a advogada Ana Beatriz Viegas, que relatou ter perdido o seu celular em meio a uma onda de roubos, está coordenando um grupo que promete entrar com uma notificação extrajudicial contra a Faro Eventos, organizadora da apresentação de Anitta.

Trinta e oito pessoas registraram boletins de ocorrência e compõem o documento e o grupo já conta com mais de 100 vítimas que perderam algum de seus pertences. Viegas relata ter testemunhado o roubo de seu aparelho pela ação de quatro pessoas e afirma ter sido negligenciada ao procurar a equipe de segurança.

"Foi quando percebi que muitas outras pessoas estavam fazendo a mesma reclamação. Comecei a conversar, trocar ideias e entender como aconteceu com elas também. A maioria relatou a mesma coisa: abriram a bolsa, pegaram o celular e sumiram", diz ela.

A advogada acredita que um mesmo grupo pode ter sido responsável pelos furtos e roubos e afirma que os seguranças do show teriam se recusado a auxiliar a identificação dos suspeitos e acionar a polícia. O documento diz que a Faro Eventos teria negligenciado medidas de prevenção e o alerta de centenas de frequentadores.

Em entrevista ao Metrópoles, um casal da cidade de São Carlos também informa que começaram a se sentir desorientados após deixarem a área de open bar do evento pouco após a chegada de Anitta ao palco. Um dos jovens diz ter perdido completamente a memória a partir desse momento e que se recorda apenas de quando chegou em casa.

O outro relatou ter percebido a ausência do seu celular pouco após o casal ter ido até o ambulatório, onde os questionaram sobre o possível uso de drogas. Ele então levou o namorado até a entrada do evento e usou o celular do parceiro para tentar contatar um carro de aplicativo, sem sucesso.

Nesse momento, o namorado teria perdido completamente a consciência. Mais tarde, o casal conseguiu reencontrar um grupo de amigos com quem estavam no show, quando estariam "vomitando uma cor amarela muito forte, enquanto as outras pessoas da festa vomitaram vermelho, a cor da bebida".

Ao acordar no dia seguinte, os dois teriam sentido náuseas e fraqueza. No total, perderam uma carteira com documentos, um celular, cartões, dinheiro, um óculos e uma bateria portátil.

Também existe uma série de relatos nas redes sociais sobre ladrões que estariam entrando em contato com as vítimas para ameaçá-las e realizar outros golpes e a respeito de celulares que teriam ido parar em outras cidades, como São Paulo e Goiânia.

A assessoria do show "Ensaios da Anitta" afirmou que todas as ocorrências registradas estão sendo apuradas pela Polícia Civil, com auxílio da Faro Eventos.

"Em todas as edições [desde o início da turnê] o evento conta com uma Sala de Acolhimento Social, onde o público encontra um time de psicólogos e advogados de plantão para quaisquer intercorrências durante e após o evento. O "Ensaios da Anitta" se coloca à disposição também para ocorrências e denúncias através de seu SAC."