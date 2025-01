Após tweets racistas viralizarem, Karla Sofía Gascón desativa rede social

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista do filme “Emília Pérez”, desativou seu perfil no X, antigo Twitter, após virem à tona posts antigos de teor preconceituoso. Nas publicações que viralizaram nas redes sociais, ela criticou muçulmanos, pessoas negras e até o Oscar. A decisão aconteceu horas depois de ela pedir desculpas sobre o teor dos posts.

“Quero reconhecer a conversa em torno de minhas postagens anteriores nas redes sociais que causaram mágoa. Como alguém em uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente aqueles a quem causei dor. Durante toda a minha vida, lutei por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre a escuridão”, disse à revista americana Variety.

O perfil de Karla no Instagram continua ativo. Até o momento, a Netflix e a Academia não comentaram a polêmica.

Apesar de o perfil no X ter sido desativado, prints das publicações continuam circulando. Os tweets viralizaram não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, especialmente após uma reportagem da Variety.

“Sinto muito, é só impressão minha ou há mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou buscar minha filha na escola, há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias abaixadas até os calcanhares. No ano que vem, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe”, escreveu a atriz em novembro de 2020.

Também foram encontradas mensagens de 2020, em meio aos protestos do Black Lives Matter, chamando George Floyd de “vigarista viciado”. “Eu realmente acho que muito poucas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para demonstrar mais uma vez que há pessoas que ainda consideram os negros como macacos sem direitos e consideram os policiais como assassinos. Eles estão todos errados”, publicou.

“Muitas coisas para refletir sobre o comportamento da nossa espécie toda vez que um evento ocorre. Talvez não seja mais uma questão de racismo, mas de classes sociais que se sentem ameaçadas umas pelas outras. Talvez essa seja a única diferença real”, completou.

Karla, que é a primeira atriz trans indicada ao Oscar, também criticou a cerimônia do Oscar de 2021 por causa da diversidade. “Cada vez mais o #Oscar está parecendo uma cerimônia para filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M. Fora isso, uma gala feia, feia”, criticou.

Os tweets começaram a ser resgatados após Gascón criticar campanhas online que acreditava que a atacavam e a "Emilia Pérez", em entrevista durante a passagem dela pelo Brasil, em 21 de janeiro. Ela também destacou que a equipe de Fernanda Torres estaria por trás dessas publicações.

“O que eu não gosto são equipes de mídia social — pessoas que trabalham com essas pessoas — tentando diminuir nosso trabalho, como eu e meu filme, porque isso não leva a lugar nenhum. “Você não precisa desmerecer o trabalho de alguém para destacar o de outro. Eu nunca, em nenhum momento, disse nada ruim sobre Fernanda Torres ou seu filme (‘Ainda estou aqui’). No entanto, há pessoas trabalhando com Fernanda Torres desmerecendo a mim e a 'Emília Pérez'. Isso fala mais sobre o filme deles do que sobre o meu”, disse.

Após o vídeo viralizar, Gascón se defendeu, dizendo que não criticou a adversária brasileira. “Sou uma grande fã de Fernanda Torres e foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses. Em meus comentários recentes, eu estava me referindo à toxicidade e ao discurso de ódio violento nas mídias sociais que infelizmente continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso”, declarou à revista americana.