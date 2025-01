Em resposta a ‘Emilia Pérez’, mexicanos criam curta satírico sobre a França

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Desde que “Emilia Pérez” começou a ser produzido, os mexicanos criticam o filme estrelado pela atriz espanhola Karla Sofía Gascón. Isso porque a história de uma traficante em transição de gênero se passa no México, mas quase não tem latinos no elenco. Além disso se baseia em vários estereótipos do povo mexicano.

Foi então que artistas mexicanos resolveram dar uma resposta ao longa que recebeu 13 indicações ao Oscar. Para isso, lançaram o curta-metragem "Johanne Sacrebleu", uma sátira à França (país do diretor de Emilia Perez, Jacques Audiard).

O filme de 28 minutos é dirigido pela artista trans Camila Aurora González. O vídeo, postado no YouTube, tem quase 2 milhões de visualizações.

A história conta com vários clichês franceses, como camisas listradas, mímicos, croissants, baguetes e os ratos espalhados por Paris. O elenco é composto apenas por atores mexicanos, que cantam em um francês malfalado.

“E o projeto que tanto esperavam finalmente está pronto! Vocês não fazem ideia do quanto amo cada um por terem contribuído, colocando seu grãozinho de areia para que isso se tornasse realidade”, diz a descrição do filme no YouTube.

No IMDB, o curta ganhou nota 9,8 (a escala vai até 10), com base em 6,2 mil avaliações. “A verdadeira vida dos franceses em um musical feito por pessoas no México. Ele conta a épica história de baguetes, croissants, queijos com cheiro forte e as dificuldades de não tomar banho todos os dias”, diz a descrição no site.

Para se ter uma ideia, “Emilia Pérez” conseguiu nota 5,9 de 10, com base em 49 mil avaliações. “Não se deixe enganar pelos prêmios, esse filme é RUIM”, diz a crítica em destaque no site.