Karol Conká no Sarará: 'sensação de descoberta e abertura para novo ciclo'

A energia do novo álbum da cantora, "Urucum", estará presente no palco "Paredão" do Sarará (foto: Divulgação)

A voz de “Louca e Sagaz” é um dos principais nomes da festa e cantará músicas do seu mais recente álbum, ‘Urucum’. Em entrevista ao Estado de Minas, Karol contou que a energia do projeto estará no palco do Mineirão: “é a sensação de descoberta é a cicatrização e abertura para um novo ciclo”.





Ela convidou a artista mineira Nalu para se apresentar no palco do Sarará. “Ela toca harpa. Acho lindo ela tocando, e ela fará uma participação especial nesse show”, contou. A performance também terá a participação da DJ Sofia e do percussionista Michelle Abu.





Leia mais: Karol Conká promete 'a melhor experiência' ao público mineiro A artista revelou que está muito feliz em voltar a BH. “A expectativa é enorme, né? Toda vez que se volta para uma cidade fazer um show, a sensação é sempre maior do que as anteriores porque eu gosto muito de rever meu público mineiro”, disse.





A voz de ‘Tombei’ vai se apresentar no palco ‘Paredão’, que também é o espaço para performances de Lá na Favelinha, Rebeca. Mc Dricka, entre outros. “Só vai ter atração que deixa a energia lá no alto”, comentou sobre o festival.









Leia mais: Urias canta sobre 'mente' em próximo álbum: 'Cansada de falar do meu corpo' Nos bastidores, Karol disse que espera encontrar a amiga Urias, que vai se apresentar ao lado de Pabllo Vittar. “Vou me encontrar com ela, a gente vai bater papo com certeza. Tava com ela dois dias atrás”, contou.





Além de Karol e Urias , Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Emicida , Marina Sena, entre outros cantores, vão se apresentar no festival neste sábado. A artista disse que gostaria de assistir aos shows de seus colegas de profissão, mas talvez não consiga por causa do horário.





“É tanta gente que eu quero ver. Queria ver se eu consigo me dividir em pelo menos quatro pessoas para poder acompanhar todos esses shows”, brincou.

Manifestações políticas

Para Karol, festivais de música, como o Sarará , são o local e o momento para se manifestar politicamente, como público e como artista. "O público também se manifesta de forma intensa. E juntando com outras pessoas ao redor fica uma junção de energia, e eu acho que a gente tem que botar para fora e se expressar, né? E agora mais do que nunca, a gente tem que se expressar”, afirma.





Nos últimos festivais de música, como Lollapalooza e Breve Festival, as manifestaç%u1EBDs políticas, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), tomaram espaço do show dos cantores.



Além disso, com a polarização política brasileira, artistas estão manifestando seu apoio a candidatos à presidência verbalmente em postagens nas redes sociais e performances.





A cantora Karol Conká volta a Belo Horizonte, neste sábado (27/8), para se apresentar no Sarará. A performance marca o retorno da artista aos palcos de festivais após a pandemia da COVID-19 e a onda de cancelamento em 2021.