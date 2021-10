Rapper foi anunciada no line-up do Festival Sarará, que terá edição presencial na Esplanada do Mineirão, em agosto do ano que vem, com Zeca Pagodinho como atração principal (foto: Reprodução)



O Festival Sarará anunciou a cantora Karol Conká como mais uma artista no line-up de sua oitava edição, marcada para 27 de agosto de 2022, na Esplanada do Mineirão. O evento prepara uma edição grandiosa para celebrar o retorno ao formato 100% presencial.

Além de Karol, Pabllo Vittar, Zeca Pagodinho e o encontro entre o BaianaSystem e Margareth Menezes também estão confirmados. Os ingressos já estão disponíveis, custando a partir de R$ 90, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.





"Tudo por que passei foi uma grande lição que tirei como incentivo para me cuidar, melhorar e

trabalhar minha música. Esse show será pensado com muito carinho para oferecer a melhor experiência para o público, com muita dança, batuque e boas vibrações", garante a artista.

A rapper se refere à sua desastrosa participação no reality show global “Big brother Brasil”, do qual foi eliminada com recorde de rejeição. No confinamento, Karol adotou um comportamento beligerante e colérico, entrando em conflito com diversos participantes.

Sua “animosidade”, como ela definiu, em relação ao cantor Lucas Penteado foi vista como abuso psicológico por parte da audiência. Ela também foi acusada de xenofobia ao criticar o sotaque da paraibana Juliette, que terminou vencendo a disputa.

Na época de exibição do reality, de janeiro a maio, Karol chegou a perder contratos, sendo dispensada de dois festivais nos quais tinha participação acertada. Um programa de TV que ela apresentaria teve a estreia suspensa.

A passagem da rapper pelo programa e as consequências que ele teve em sua carreira e na vida pessoal foram tema de um documentário do Globoplay, cujo subtítulo anunciava um retrato da “vida depois do tombo”.

Apesar da repercussão negativa de sua passagem pelo “BBB21”, Karol retomou rapidamente sua carreira e se apresentou na final do programa, quando lançou o single “Dilúvio”. Na reunião posterior de todos os participantes, Lucas Penteado fez questão de demonstrar que não tinha mágoa da rapper e a tratou afetuosamente. Parcela do público apontou na visceral reação ao comportamento agressivo de Karol um viés racista, argumentando que atitudes semelhantes de mulheres brancas não são recebidas com tamanho desagrado.

Quando foi convidada de Mano Brown em seu podcast “Mano a Mano”, no Spotify, Karol Conká ouviu dele uma sugestão para não se desculpar tanto por seu comportamento, sugerindo uma avaliação do líder dos Racionais MCs de que a reação da opinião pública às atitudes da rapper foi desproporcional.

No início deste mês, Conká lançou a música “Subida”, em parceria com o produtor RDD, que estará na trilha sonora do jogo de futebol FIFA 22, um dos mais vendidos do mundo. Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game.

"’Subida’ é uma das faixas favoritas entre as minhas últimas composições. Trabalhar com o Rafa Dias me trouxe novas possibilidades de explorar minha voz. A batida é convidativa para dança, já que o clima é de pagodão baiano. O processo de criação foi orgânico e muito animado, a letra fala sobre se manter atento aos sinais que a vida nos dá, sobre a elevação da consciência e aprendizados", disse Karol quando do lançamento da faixa.

A programação do Sarará 2022, marcada por fomentar encontros geracionais, também vai contar com os shows Elza Soares convida Luedji Luna e Rebecca, BaianaSystem convida Margareth Menezes e Black Alien, Gilsons, Fenda, Marina Sena e Nath Rodrigues.