Mineiros são destaque na edição on-line do Festival Sarará

Lagum vai se apresentar em 29 de agosto, na página do Sarará no YouTube (foto: Breno Maia/divulgação)

Alguns dos principais nomes da cena mineira serão atrações da edição on-line do Festival Sarará, que será realizado em 29 de agosto. A programação foi anunciada na quinta-feira (6). Alguns dos principais nomes da cena mineira serão atrações da edição on-line do Festival Sarará, que será realizado em 29 de agosto. A programação foi anunciada na quinta-feira (6).





A banda Rosa Neon e o rapper Kdu dos Anjos vão protagonizar um encontro inédito. As bandas Fenda e Lagum também estão escaladas, além do beatmaker Coyote, que se apresentará ao lado da rapper Iza Sabino e da dupla Hot e Oreia. O rapper Black Alien, único músico não mineiro, completa a lista.





Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do festival, o evento contará com o grupo Lá da Favelinha, cujas performances de dança serão realizadas no círculo central do gramado do Minei- rão. A cantora e atriz Linn da Quebrada vai atuar como mestre de cerimônias. O público poderá curtir a música eletrônica da festa 101Ø em uma sala exclusiva do ZOOM.





“As edições do Sarará sempre são marcadas pelo senso de construção coletiva, já que o público é parte fundamental da experiência do festival. Desta vez, mesmo sem aglomerações, não vai ser diferente, estamos preparando diversas maneiras de fazer as pessoas se conectarem com a gente. Os encontros que a gente tanto ama vão acontecer, só que de um jeito diferente”, afirma Bell Magalhães, uma das idealizadoras do Sarará.





Devido à pandemia do novo coronavírus, a próxima edição presencial do festival, que estava marcada para 29 de agosto de 2020, foi transferida para 28 de agosto de 2021. A organização ressalta que ingressos já adquiridos seguem válidos para o ano que vem.





“A ficha demorou para cair, mas é o momento de priorizar vidas. O encontro físico precisa ficar para depois”, comenta Bell. “Havia tanta expectativa para 2020, mas esse será o nosso impulso para fazer uma edição ainda mais catártica em 2021.”





As entradas, disponíveis no site Sympla, custam de R$ 50 a R$ 220 e são vendidas “no escuro”, pois as atrações de 2021 ainda não foram divulgadas. “É para quem confia no line-up Sarará”, diz o site. O evento será realizado na Esplanada do Mineirão.









Veterano do hip-hop brasileiro, Black Alien é o único nome de fora de Minas (foto: Roncca/divulgação)

Em 2019, Gilberto Gil fechou a sexta edição do festival mineiro. A programação contou com diversos encontros no palco: Djonga e Mano Brown, Duda Beat e Pabllo Vittar, Lagum e Iza, e Letrux e Marina Lima.





FESTIVAL SARARÁ DIGITAL

Com Fenda, Rosa Neon, Kdu dos Anjos, Lagum, Coyote, Iza Sabino, Hot e Oreia, Black Alien, Lá da Favelinha e Linn da Quebrada. Evento gratuito. Em 29 de agosto, a partir das 16h, no canal do festival Sarará (youtube.com/festivalsarara), no YouTube.