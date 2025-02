Polêmica: internautas apontam plágio de Zé Felipe com hit de Bad Bunny

O hit recente do cantor porto-riquenho Bad Bunny, 30, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ganhou uma versão abrasileirada nas vozes dos cantores Zé Felipe e Felipe Amorim. A música, que mistura forró e brega funk, foi transformada em “Nossas Fotos”, mantendo o ritmo e a sonoridade da original, mas com a letra adaptada para o público brasileiro. No entanto, páginas de fãs do porto-riquenho afirmam que a canção foi lançada sem a autorização de Bad Bunny.

“Sem autorização de Bad Bunny, Felipe Amorim e Zé Felipe lançam versão em português de “DtMF” sem dar créditos aos envolvidos na música original. Já entramos em contato com a gravadora para solicitar as permissões de direitos autorais”, publicou uma página no X, junto com um vídeo de Virginia, esposa de zé Felipe, dançando “Nossas fotos”.

Nos créditos de “Nossas fotos” no Spotify, aparece o compositor de “DtMF”, Benito A. Martinez Ocasio, e os produtores, MAGTyler Spry, Scotty Dittrich, JULiA LEWiS e La Paciencia. Além de nomes dos brasileiros envolvidos na nova música.

Lançada em 5 de janeiro, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se tornou um sucesso global, em grande parte impulsionada por uma trend viral no TikTok. Os usuários da plataforma criaram vídeos emocionantes com fotos de pessoas especiais ao som do refrão da canção, que traduzido significa: “deveria ter tirado mais fotos quando te tive, deveria ter te dado mais beijos e abraços nas vezes que pude”.

A adaptação dos brasileiros manteve a mesma ideia central da canção, mas agora com aquele toque que só o forró e o brega funk podem proporcionar. “Olhando nossas fotos, deu saudade sua / Nós dois dentro do carro, na praia, na rua”, diz um trecho.

Além de ser um sucesso no TikTok, a música original ajudou a colocar Bad Bunny em destaque no Spotify, com outras cinco faixas do seu novo álbum, incluindo “Baile Inolvidable”, “Nuevayol” e “Voy a Llevarte Pa PR”, figurando entre as 10 mais ouvidas na plataforma. Aliás, todas as 17 músicas do álbum estão entre as 50 mais populares do mundo.