O mega-astro da música Bad Bunny anunciou, nesta segunda-feira (13), que fará 21 shows em sua Porto Rico natal, sendo que os nove primeiros serão exclusivos para moradores da ilha.

O anúncio ocorre após o lançamento bem sucedido de seu último álbum de estúdio, "Debí tirar más fotos", posto à venda no começo do mês e que alcançou imediatamente o topo das paradas.

Foi a melhor semana de "streaming" para um título latino em mais de um ano, segundo a Billboard, que gerencia os rankings de popularidade nos Estados Unidos.

A série de shows no Coliseo de San Juan, em Porto Rico, intitulada "No me quiero ir de aquí", começará em 11 de julho e se estenderá por três fins de semana, de sexta a domingo.

Conhecido popularmente como "El Choli", o local tem capacidade para 18 mil pessoas.

O fato de os nove primeiros shows serem dedicados exclusivamente a moradores de Porto Rico é uma extensão do álbum, considerado uma afirmação categórica das raízes de Bad Bunny na ilha caribenha.

Este trabalho fonográfico também é uma aula de história da música e dos ritmos porto-riquenhos, assim como um grito de guerra sobre seu passado e presente coloniais e do favorecimento das casas de luxo e do turismo em detrimento das necessidades de seus habitantes.

Também é um forte apelo à independência de Porto Rico frente ao estatuto de Estado Livre Associado dos Estados Unidos.

O cantor, de 30 anos, usou por muito tempo sua plataforma como meio de dar voz a seus compatriotas, ao mesmo tempo em que trabalha para liderar as listas de popularidade com sua música, uma mistura de reggaeton e pop que obteve um sucesso maciço.

Em um vídeo postado em seu perfil no Instagram, coincidindo com o anúncio dos shows, Bad Bunny disse em espanhol que adora fazer turnês. Mas "por enquanto, estou em Porto Rico. Estou na minha casa, estou aproveitando e para ser sincero, não quero ir embora daqui", afirmou.

