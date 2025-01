Carnaval 2025: Anitta faz a folia sábado (1º/2), na Esplanada do Mineirão

Anitta chega neste sábado (1º/2) a BH para fazer o seu carnaval. A partir das 14h, na Esplanada do Mineirão, a cantora comanda a pré-folia “Ensaios da Anitta”, que terá como convidados Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, e o cantor de forró Henry Freitas.





O tema da festa deste ano, “Maratona de jogação”, remete ao universo dos esportes. Garantindo que o carnaval é sua época preferida do ano, a cantora promete encantar com fantasias inspiradas em modalidades esportivas. Os ingressos estão quase no fim. Só restam bilhetes para o setor arena, por R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia), à venda na plataforma Ingresse.com.





A maratona foliã de Anitta inclui 12 cidades brasileiras, com 14 shows. Depois de concentrar sua carreira no exterior, a partir dos Estados Unidos, ela retoma o contato com os fãs do país.

Neste domingo (2/2), inclusive, Anitta não irá aos Estados Unidos participar da cerimônia do Prêmio Grammy, apesar de concorrer a Melhor Álbum de Pop Latino com “Funk generation”. Explicou que a data coincide com a turnê e “Ensaios”.

O carnaval de Anitta começou em 11 de janeiro, em São Luís do Maranhão, onde ela surgiu no palco vestida de skatista – alusão à maranhense Rayssa Leal, a "Fadinha", que ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.





O repertório trouxe canções do disco “Ensaios da Anitta”. Um dos destaques do álbum é “Lugar perfeito” (parceria com Ivete Sangalo), além de feats com os convidados Simone Mendes, MC Danny, Rogerinho e Livinho.

Hits da carreira da estrela carioca também fizeram parte do show em São Luís, como “Menina má”, “Eu vou ficar”, “Proposta”, “Bang” e “Show das poderosas”.





De BH, Anitta segue para Campinas (domingo, 2/2), Rio de Janeiro (8 e 9/2), Curitiba (15/2), Florianópolis (16/2) e São Paulo (22 e 23/2).



"ENSAIOS DA ANITTA"



Neste sábado (1º/2), a partir das 14h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, Bairro São José). Convidados: Rogério Flausino e Henry Freitas. Restam ingressos para o setor arena, a R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia). Vendas na plataforma Ingresse.com