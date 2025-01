Localizada no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, em um condomínio exclusivo, a nova mansão de Anitta é uma residência que combina arte, cultura, espiritualidade e design moderno. Avaliada em R$11 milhões, e com o IPTU no valor de R$31.136,40, a propriedade possui vista privilegiada para a Pedra da Gávea e já foi cenário da novela “Em Família", de Manoel Carlos, em 2014.

Avaliada em R$ 11 milhões a propriedade possui vista privilegiada para a Pedra da Gávea Reprodução/ Instagram

A mansão fica localizada no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, em um condomínio exclusivo Instagram/Anitta



Obras de arte e curadoria especial

Carlos Carvalho, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto, explicou o cuidado em escolher obras que dialogassem com as crenças e valores de Anitta. A decoração da casa inclui um lustre na mesa de jantar inspirado em Omolu, o orixá da cura e proteção, representando o ambiente de união e partilha familiar.

A decoração da casa inclui um lustre na mesa de jantar inspirado em Omolu Instagram/Anitta

Crença e espiritualidade são as principais características da casa da cantora Instagram/Anitta

No jardim e no interior da mansão é possível perceber obras representadas por budas Instagram/Anitta

Outro destaque é o painel da sala do artista Bruno Lyfe, medindo 2,20m x 3,70m, inspirado no documentário de Travis Scott. Lyfe mistura elementos do subúrbio carioca e sua perspectiva afetuosa, criando narrativas que valorizam a vivência periférica. Na decoração também está o quadro “Divindades”, do artista Alexandre Feliciano, que homenageia o sincretismo religioso e a espiritualidade afro-brasileira.

A esquerda encontra-se o painel da sala do artista Bruno Lyfe, inspirado no documentário de rapper Travis Scott Instagram/Anitta

A casa da cantora também apresenta outro elemento significativo: a presença dos quadrinhos de barro produzidos por mulheres do Instituto Maria do Barro, em Brasília. A coleção Barrolândia, que resgata mulheres em situação de vulnerabilidade, traduz a representação do lar como espaço de acolhimento e memória.

A direita tem-se os quadrinhos de barro produzidos por mulheres do Instituto Maria do Barro Instagram/Anitta

Projeto executado em tempo recorde

Apesar da complexidade, a reforma da mansão foi concluída em apenas seis meses, tempo muito menor do que o previsto inicialmente, que era de um ano e meio. Carlos Carvalho ressaltou a dedicação da equipe para atender ao cronograma, garantindo que cada detalhe refletisse a personalidade e os gostos de Anitta.