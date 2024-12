A casa de Daniela Mercury e Malu Verçosa é uma celebração da cultura, com arte brasileira e internacional em harmonia com a paisagem baiana

A residência de Daniela Mercury e sua esposa, Malu Verçosa, em Salvador, é um espaço onde arte, história e afeto se entrelaçam. Reformada no final dos anos 1990 pelos arquitetos André Sá e Francisco Mota, a casa foi praticamente reconstruída, trazendo um novo layout e materiais que remetem à arquitetura colonial.

Os interiores refletem o toque de renomados profissionais como David Bastos, Marlon Gama e Magali Santana, que trabalharam nos toques finais da casa. O imóvel é um refúgio repleto de memórias e identidade.

Arquitetura histórica e arte para todos os cantos

A casa, situada na capital baiana, foi renovada com um propósito: preservar a conexão com a cidade natal da cantora, mesmo possuindo imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. A atmosfera acolhedora da casa atual reflete o pertencimento a Salvador, com uma vista deslumbrante para o mar.

A reforma alterou completamente a estrutura original do lar da cantora, com mudanças que incluem a conversão de uma varanda superior no quarto principal, mantendo elementos que respeitam a história local.

Aconchego artístico

O acervo artístico é uma das marcas registradas do imóvel. Repleto de peças de artistas consagrados como Tatti Moreno, J. Cunha e Mario Cravo Neto, a casa exibe esculturas, fotografias e garimpos de lugares diversos, como Amazônia, Chile e China. Daniela afirma que ama renovar os ambientes, alternando obras para sempre trazer novas energias ao lar.

O imóvel transcende sua função residencial, ele também é palco para eventos, ateliê de costura e camarim para a artista. O lar é compartilhado com as filhas, três gatos e uma cadela que homenageia a cantora Gal Costa. A versatilidade reflete o estilo de vida dinâmico sem perder o aconchego de um espaço familiar.

Essa residência, que já foi destaque na Casa Vogue Brasil, é uma celebração da arte, das raízes baianas e da vida em família. Um verdadeiro símbolo da identidade e trajetória de Daniela Mercury.