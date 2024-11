A decoração da casa teve grande participação de Alexandre e Karen, que contribuíram com toques pessoais e um estilo bem particular

Em entrevista à Casa e Jardim, Alexandre Nero abriu as portas da sua residência e mostrou o aconchego e sofisticação da sua casa. O ator e sua esposa, a figurinista Karen Brusttolin, encontraram no Rio de Janeiro o espaço ideal para seu refúgio urbano que remete ao clima de uma casa de campo.



Localizada na Barra da Tijuca, a residência traz uma sensação de paz e conexão com a natureza, apesar de estar em uma das regiões mais movimentadas da cidade. A decoração da casa exala uma atmosfera acolhedora, marcada pela reforma personalizada que priorizou o conforto da família e o estilo rústico.



Leia também:



Localizada na Barra da Tijuca, a residência traz uma sensação de paz e conexão com a natureza Gustavo Bresciani / Divulgação

Uma casa funcional e integrada com a natureza



Com 734 m² de área construída, a casa passou por uma reforma completa que durou sete meses e foi conduzida pelo designer de interiores Flávio Assumpção e o arquiteto Luiz Felipe Nogueira. A ideia do casal era modernizar e integrar os ambientes sem perder a essência original da arquitetura. O resultado? Uma casa com estilo rústico que lembra uma residência de serra, mas com o toque sofisticado da cidade.



Com 734 m² de área construída, a casa passou por uma reforma completa que durou sete meses Gustavo Bresciani / Divulgação

Uma casa com estilo rústico que lembra uma residência de serra, mas com o toque sofisticado da cidade Gustavo Bresciani / Divulgação

A área externa é um dos grandes destaques da propriedade. A piscina, antes revestida com pastilhas comuns, agora ganhou um visual impactante com o quartzito maestro, uma pedra que confere à água um tom esverdeado, criando um contraste harmonioso com o paisagismo exuberante ao redor. Toda a borda foi finalizada em mármore bege Bahia levigado, aumentando ainda mais o charme da área de lazer.



A piscina, antes revestida com pastilhas comuns, agora ganhou um visual impactante com o quartzito maestro Gustavo Bresciani / Divulgação

Além do aconchego, o casal também precisava de um espaço funcional para o dia a dia e o trabalho. No terceiro andar, o ambiente foi transformado em um estúdio particular para Alexandre, que também é músico. Já Karen ganhou um anexo para seu ateliê, onde desenvolve suas criações de figurino. Assim, ambos conseguem estar próximos dos filhos Noá, de 8 anos, e Inã, de 6 anos, enquanto também mantêm espaços dedicados às suas carreiras.



Além do aconchego, o casal também precisava de um espaço funcional para o dia a dia e o trabalho Gustavo Bresciani / Divulgação

A ideia do casal era modernizar e integrar os ambientes sem perder a essência original da arquitetura Gustavo Bresciani / Divulgação

Para o casal, que não gosta de dirigir, um dos requisitos era morar próximo aos compromissos profissionais sem abrir mão de um local tranquilo onde pudessem relaxar nos fins de semana.



Detalhes únicos e decoração personalizada



A decoração da casa teve grande participação de Alexandre e Karen, que contribuíram com toques pessoais e um estilo bem particular. Um dos exemplos é o painel de 3 x 2,5 metros feito com as madeiras da antiga escadaria da primeira casa do casal, que agora enfeita uma das paredes da residência.



Atrás do sofá está o painel de 3 x 2,5 metros feito com as madeiras da antiga escadaria da primeira casa do casal Gustavo Bresciani / Divulgação

Outro ponto de destaque é a parede da sala de jantar, revestida com peças de ferro encontradas em um ferro-velho, escolhidas uma a uma pelos moradores. Essa combinação de elementos rústicos e únicos, trazidos pela própria história do casal, dá ao lar um toque muito especial e intimista.



Espaço para relaxamento e tranquilidade



A varanda e a sala de estar são integradas com a área externa, reforçando o conceito de conexão com a natureza. Os ambientes são amplos e convidativos, perfeitos para momentos de lazer e descanso em família. Toda a casa exala uma sensação de paz e tranquilidade, refletindo o desejo do casal de viver longe da agitação diária sem precisar sair da cidade.

Área gourmet equipada com forno de pizza, churrasqueira e fogão a lenha Gustavo Bresciani / Divulgação

A varanda e a sala de estar são integradas com a área externa, reforçando o conceito de conexão com a natureza Gustavo Bresciani / Divulgação

Toda a casa exala uma sensação de paz e tranquilidade Gustavo Bresciani / Divulgação

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão.