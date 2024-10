A cantora Simone Mendes, conhecida pelo apelido "coleguinha" e por sua carreira de sucesso no sertanejo, vive em uma das casas mais deslumbrantes do país. Localizada em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo, a mansão impressiona não apenas pelo tamanho, mas pelo nível de detalhes e conforto que oferece. Cada canto da casa revela a personalidade forte e o estilo de vida da artista, que fez questão de trazer uma estética única para sua residência.

Mansão planejada em cada detalhe

Projetada pelo arquiteto Alexandre Milhomem, a mansão da sertaneja combina toques neoclássicos com design moderno e funcional. Desde o hall de entrada, com uma imponente porta de seis metros de altura, a casa se destaca pelo uso de materiais nobres e pela integração entre os ambientes. Com um elevador interno, a residência traz praticidade e elegância, facilitando o acesso aos diferentes níveis da propriedade.

Desde o hall de entrada, com uma imponente porta de seis metros de altura, a casa se destaca pelo uso de materiais nobres Reprodução/Instagram @alexandremilhomem

Na área social, a sala de estar se destaca pela grandiosidade, com sofás amplos e confortáveis, além de peças de arte que adornam as paredes, criando uma atmosfera envolvente. A mistura de móveis de design clássico e contemporâneo traz harmonia, enquanto um painel de mármore ônix retroiluminado divide os ambientes de forma sutil e esteticamente impecável.

É possível perceber o painel de mármore ônix logo na foto a esquerda Alexandre Milhomem

Cada detalhe foi pensado para atender às exigências da cantora Alexandre Milhomem

A sala de jantar reflete a mesma elegância encontrada em outros espaços da mansão. A mesa de vidro retangular comporta até dez pessoas e é acompanhada por cadeiras brancas com pés dourados, reforçando o estilo sofisticado da decoração. Esse ambiente é ideal para receber convidados com conforto e classe, sempre seguindo uma estética requintada.

A sala de jantar reflete a mesma elegância encontrada em outros espaços da mansão Alexandre Milhomem

Suíte principal, sala de cinema e área externa

O luxo não para na área social. A suíte principal de Simone é espaçosa e traz a mesma opulência do restante da mansão, com móveis brancos, lustres requintados e iluminação aconchegante. O ambiente é pensado para oferecer conforto máximo, sendo um refúgio relaxante e luxuoso dentro da casa.

A suíte principal de Simone é espaçosa e traz a mesma opulência do restante da mansão @simonemendes

Um dos cômodos mais surpreendentes da residência é a sala de cinema. Decorada com carpete bege, cortinas brancas e poltronas reclináveis em cores neutras, o espaço conta com um telão gigante, ideal para que Simone e sua família possam curtir filmes e séries com todo o conforto. O ambiente foi projetado para ser uma verdadeira sala de cinema em casa, completando a experiência de entretenimento com conforto de alto padrão.

Um dos cômodos mais surpreendentes da residência é a sala de cinema @simonemendes

Na área externa, a piscina com borda infinita é o ponto alto. Rodeada por uma paisagem exuberante e com iluminação especial para as noites, o espaço proporciona uma vista deslumbrante. Além disso, a área externa abriga uma academia equipada e uma sauna, garantindo momentos de relaxamento e bem-estar para a cantora e sua família.

