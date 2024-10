A mansão foi projetada com foco no lazer e na convivência familiar

A influenciadora e empresária Niina Secrets e seu marido, Guilherme Oliveira, decidiram que o apartamento onde moravam já não atendia mais às necessidades do casal.

Buscando um espaço maior para acolher o crescimento da família e também melhorar a estrutura de trabalho, eles se mudaram para uma nova mansão em Itupeva, no interior de São Paulo. A nova casa, com 780 m², foi pensada para oferecer conforto e também uma integração completa entre os ambientes internos e a natureza ao redor, refletindo o estilo de vida dos dois.



Integração com a natureza e design orgânico



Projetada pelo escritório Consoni Ghizzi Arquitetura e Design, a mansão está localizada em um terreno de 1.800 m² e foi planejada para proporcionar uma conexão total com o exterior.



Um dos desejos de Niina e Guilherme era abrir a porta de entrada e ter uma vista deslumbrante da mata ao fundo. Para atender a esse pedido, a casa conta com acabamentos orgânicos, como madeira e pedra, que harmonizam com o entorno natural. Além disso, a iluminação e a ventilação naturais foram prioridades no projeto, garantindo uma atmosfera arejada e acolhedora em todos os ambientes.



A mansão foi projetada com foco no lazer e na convivência familiar. Entre os destaques estão uma área de lazer completa, que inclui uma sala de cinema, onde a família pode relaxar em momentos de descontração, e uma suíte no térreo, pensada especialmente para receber os avós com conforto e praticidade.



A integração entre os espaços internos e externos faz com que os ambientes fluam naturalmente, proporcionando uma sensação de amplitude e liberdade.



Outro pedido especial de Niina foi a construção de um estúdio de criação, carinhosamente chamado de “Q.G.”. Esse espaço foi pensado para que ela pudesse trabalhar em seus projetos digitais com toda a infraestrutura necessária, mas também para que tivesse um refúgio quando precisasse se desconectar do universo digital. O estúdio oferece um equilíbrio importante entre o trabalho e a vida pessoal, preservando a criatividade e a saúde mental da influenciadora, que equilibra a vida de empresária com a de criadora de conteúdo.



Quem é Niina Secrets?



Niina Secrets, nascida Bruna Santina Martins, é uma das influenciadoras digitais mais reconhecidas do Brasil, com uma carreira que começou em 2010. Inicialmente voltada para conteúdos de beleza e moda, Niina conquistou milhões de seguidores ao longo dos anos, expandindo sua atuação para o empreendedorismo. Ela lançou sua própria linha de cosméticos e se tornou uma referência no setor de beleza. Além disso, Niina também compartilha momentos pessoais, como sua rotina familiar, inspirando muitos de seus fãs com seu estilo de vida autêntico e natural.



