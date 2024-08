A influenciadora digital Thaynara OG abriu as portas do seu novo apartamento de 300 m², localizado em Ponta d'Areia, São Luís. O imóvel, totalmente reformado, reflete o estilo moderno e cultural da influenciadora, que participou ativamente de todas as etapas do projeto de decoração.



Transformação e pensamento do projeto



Antes da reforma, o local do apartamento era apenas um galpão segundo a influenciadora. Thaynara queria um espaço que fosse ao mesmo tempo acolhedor e sofisticado, capaz de receber seus amigos, refletir sua personalidade e atender às suas necessidades cotidianas.



A sala conta com um espaço amplo e uma visão incrível de Ponta d'Areia, tudo pensado no visual maravilhoso que ela e seus convidados teriam. O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Marcos Duailibe e Ana Catarina Léda.



Detalhes do ambiente



A sala principal do apartamento é ampla e iluminada, com grandes janelas que permitem a entrada de luz natural. O espaço é marcado por móveis de design contemporâneo, misturados com peças que trazem um toque cultural, como artesanatos locais e quadros de artistas maranhenses. A paleta de cores neutras, com pontos de cor vibrante, confere equilíbrio e personalidade ao ambiente.

A cozinha foi projetada para ser funcional e convidativa, ideal para quem gosta de cozinhar e receber amigos. O espaço se destaca pela bancada central em mármore, que serve tanto como área de preparo quanto como ponto de encontro para refeições rápidas.

Na suíte master, o conforto e a praticidade foram priorizados. A decoração segue a linha clean do restante do apartamento, a iluminação suave cria uma atmosfera relaxante.



A sala de TV é um dos espaços mais aconchegantes do apartamento. Com um sofá grande e confortável, o ambiente foi pensado para momentos de lazer e descontração. A decoração simples conta com almofadas, que adicionam um toque a mais de conforto.



O closet da influenciadora é um verdadeiro sonho. Organizado de forma funcional, o espaço é amplo e conta com prateleiras e gavetas que facilitam a visualização e o acesso às peças. Thaynara queria exatamente um closet que tivesse espaço e muito espelho para garantir praticidade no dia a dia.



Quem é Thaynara OG?

Thaynara OG é uma influenciadora digital maranhense que ganhou notoriedade por meio de suas publicações nas redes sociais. Com uma abordagem carismática e bem-humorada, ela possui atualmente 6 milhões de seguidores, tornando-se uma das figuras mais populares da internet brasileira.

Além de seu trabalho nas redes, Thaynara também atua como apresentadora e empresária, participando de diversos projetos e eventos. Uma das iniciativas mais marcantes de Thaynara é a "São João da Thay", uma festa junina beneficente que reúne celebridades, artistas e influenciadores em São Luís. O evento, além de celebrar a rica cultura nordestina, tem como objetivo arrecadar fundos para causas sociais, contribuindo para diversas instituições de caridade. A festa já se consolidou no calendário de eventos do Brasil, destacando-se pela animação, música, dança e, claro, pelo caráter solidário que move a influenciadora.